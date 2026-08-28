Bani pentru persoanele cu dizabilități din Capitală. Ciprian Ciucu: Vom plăti lună de lună

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri că persoanele adulte cu dizabilități ar urma să primească un stimulent financiar de 250 de lei pe lună, în perioada în care Primăria Municipiului București își achită restanțele acumulate pentru acest program. Edilul estimează că datoriile ar putea fi stinse în octombrie 2030 și susține că noua formulă ar permite efectuarea plăților lunar.

Anunțul a fost făcut în ședința Consiliului General al Municipiului București, în timpul dezbaterilor asupra proiectului privind suspendarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap până la plata drepturilor restante.

Ciprian Ciucu a explicat că modificarea schemei de acordare a stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități, nou-născuți și femeile însărcinate ar trebui să permită Municipalității să își reducă datoriile.

Potrivit edilului, ajutoarele sociale nu ar urma să dispară complet, ci să fie reorganizate astfel încât cheltuielile să poată fi susținute de bugetul Capitalei.

În cazul adulților cu dizabilități, suma avută în vedere este de 250 de lei lunar până la stingerea restanțelor.

Primarul general susține că problema a apărut în urma acumulării unor obligații financiare pe care Municipalitatea nu a reușit să le achite.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente – fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume – prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul avertizează că menținerea actualei scheme fără o modificare ar conduce la acumularea unor noi datorii, la care s-ar putea adăuga penalități.

„Prima condiţie ca un program social să poată funcţiona este să fie suportabil bugetar de acea comunitate. Când ajungi la 700 de milioane, nu mai este suportabil bugetar”, a declarat acesta.

Un alt argument invocat de primarul general este creșterea continuă a numărului persoanelor înscrise în program.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, aproximativ 10.000 de noi beneficiari se adaugă anual. Primarul a susținut și că există persoane care își stabilesc domiciliul în București pentru a beneficia de stimulent.

Suspendarea ar urma să oprească înregistrarea unor noi dosare în actuala schemă, astfel încât Municipalitatea să poată gestiona obligațiile deja acumulate.

Primarul general a prezentat și un calendar pentru achitarea sumelor restante. Conform calculelor prezentate de acesta, ultima tranșă ar urma să fie plătită în octombrie 2030.

„De acum înainte, ne asumăm că aceşti bani vor fi plătiţi lună de lună. Şi în momentul în care va fi plătită ultima tranşă – şi am calculat că va fi în octombrie 2030 – automat se va de-suspenda hotărârea şi va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Şi eu mă angajez în faţa oamenilor, în faţa celor cărora le datorăm aceşti bani, că în fiecare lună vom plăti aceşti bani. Până acum nu au fost plătiţi în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde”, a spus Ciucu.

Astfel, potrivit variantei prezentate de primarul general în Consiliul General, suspendarea ar urma să fie temporară, până la stingerea datoriilor, iar plata lunară de 250 de lei ar urma să ofere predictibilitate beneficiarilor în această perioadă.