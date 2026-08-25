STB depune o nouă cerere de insolvență. Ciprian Ciucu: Nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, după ce precedenta solicitare a fost respinsă de instanță din cauza lipsei unor documente. Edilul spune că noul dosar cuprinde nouă bibliorafturi și avertizează că situația companiei poate pune în pericol atât transportul public, cât și stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București.

Ciprian Ciucu a anunțat marți că STB a revenit în instanță cu o nouă solicitare pentru deschiderea procedurii de insolvență. Potrivit primarului general, documentația a fost verificată cu atenție înainte de depunere.

„STB a depus o nouă cerere de insolvenţă. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”, a scris primarul pe Facebook.

Ciucu a făcut și o remarcă referitoare la soarta primei solicitări depuse de compania de transport.

„Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a adăugat primarul Capitalei.

Primarul general a precizat că miercuri va susține o conferință de presă pe o altă temă pe care o consideră la fel de importantă pentru Capitală.

„Cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureştiului”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul nu a oferit, în mesajul citat, alte detalii despre subiectul conferinței.

Noua încercare vine după ce, pe 18 august, Ciprian Ciucu anunța că Tribunalul a respins prima cerere de intrare în insolvență formulată de STB. Potrivit explicațiilor prezentate atunci de primar, motivul invocat a fost lipsa unor documente.

Ciucu declara că decizia l-a surprins, în condițiile în care discutase cu managementul companiei, iar conducerea STB îl asigurase că documentația fusese verificată în repetate rânduri și că dosarul depus era complet.

Primarul spunea atunci că reprezentanții societății „s-au jurat că le-au verificat de şapte ori” și că toate actele necesare fuseseră depuse.

Demersul privind intrarea în insolvență a STB are la bază și o decizie adoptată anterior de Consiliul General al Municipiului București.

Pe 21 iulie, CGMB a mandatat Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de Administrație al societății declanșarea procedurii de insolvență. Hotărârea a fost adoptată cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

În timpul ședinței, Ciprian Ciucu avertiza că problemele financiare au ajuns la un nivel care poate produce efecte inclusiv asupra bugetului municipalității. Potrivit primarului general, situația este suficient de gravă încât să poată atrage chiar incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului București.

Noua cerere depusă de STB urmează să fie analizată de instanță, care va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii de insolvență.