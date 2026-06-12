Muzeele Europei intră în competiție: lista nominalizaților EMYA 2026

Treizeci și patru de muzee din mai multe state europene au fost selectate pentru ediția din 2026 a premiului Muzeul European al Anului (EMYA). Nominalizările acoperă o arie geografică extinsă, de la Portugalia și Estonia până la Turcia și Regatul Unit, într-un context în care instituțiile culturale sunt evaluate tot mai mult prin raportare la impactul lor public.

Premiul Muzeul European al Anului 2026 (EMYA) va fi acordat în funcție de modul în care publicul reușește să se conecteze cu experiențele oferite de muzee, potrivit organizatorilor. Lansat în 1997, programul EMYA recompensează instituțiile culturale care se remarcă prin excelență, inovație, umanitarism și sustenabilitate, conform sursei. Titlul este deținut în prezent de Muzeul din Manchester, câștigătorul ediției precedente.

Procesul de jurizare este aliniat cadrului stabilit de Consiliul Europei, cu accent pe creativitate în modul de producere, interpretare și prezentare a cunoașterii, dar și pe responsabilitatea socială. Muzeele nominalizate trebuie să respecte principii fundamentale precum democrația, sustenabilitatea, incluziunea și responsabilitatea socială.

Amina Krvavac, președinta Forumului European al Muzeelor, a subliniat că „conflictele continue și polarizarea crescândă modelează dezbaterea publică și așteptările”, adăugând că în acest context încrederea în instituții și în discursul public a devenit tot mai fragilă, ceea ce generează cerințe suplimentare pentru rolul muzeelor în societate.

Muzeul Spitalului St John din Bruges funcționează într-o fostă instituție medicală cu origini medievale, unde activitatea de îngrijire a pacienților a fost înlocuită de expunerea unor colecții și narațiuni istorice. Clădirea gotică din secolul al XII-lea, situată în zona muzeală a orașului, a fost conservată și integrată într-un circuit cultural.

Expozițiile reunesc elemente de artă istorică și contemporană, prezentate prin instalații audiovizuale care reconstituie povești legate de viața celor tratați aici de-a lungul timpului.

Mude – Muzeul de Design din Lisabona este amplasat într-o fostă clădire bancară restaurată, unde elementele arhitecturale originale au fost păstrate și puse în valoare. Spațiul găzduiește colecții dedicate designului, incluzând obiecte din zone precum modă, mobilier sau design industrial.

Programul expozițional este orientat spre teme sociale, culturale și de mediu, iar prezentările sunt concepute pentru a stimula analiza rolului designului în viața de zi cu zi și în evoluția societății contemporane.

Muzeul Jocurilor din Espoo documentează evoluția jocurilor, jucăriilor și experiențelor asociate copilăriei în context finlandez. Instituția îmbină funcțiile de arhivare și educație, punând accent pe interacțiunea dintre generații și pe transmiterea memoriei culturale.

Activitatea muzeului este construită în jurul ideii de comunitate, fiind conceput ca un spațiu de întâlnire pentru public divers, cu accent pe accesibilitate și pe integrarea principiilor de sustenabilitate în practicile sale.

Centrul de Documentare Obersalzberg din Berchtesgaden este dedicat analizării perioadei naziste și rolului regiunii în structurile de putere ale acelui regim. Locul are o încărcătură istorică directă, fiind asociat cu deciziile politice luate la nivel înalt în acea perioadă.

Expozițiile conectează evenimentele locale cu episoade similare din alte regiuni ale Europei afectate de atrocitățile celui de-al Doilea Război Mondial, punând accent pe dimensiunea documentară și educațională a prezentării istorice.

Sensoria – Casa Parfumurilor și Aromelor, inaugurată în 2024 în Holzminden, este un spațiu dedicat explorării universului olfactiv. Vizitatorii au acces la o colecție extinsă de parfumuri și la posibilitatea de a experimenta procesul de creare a unor esențe proprii.

Conceptul muzeal este construit pe experiențe senzoriale și pe combinarea elementelor științifice cu cele interactive, punând accent pe modul în care mirosurile influențează percepția și comportamentul uman.

Muzeul Național al Rezistenței și Drepturilor Omului din Esch-sur-Alzette abordează teme precum rezistența, opresiunea, Holocaustul și evoluția drepturilor fundamentale ale omului. Activitatea sa include tururi ghidate, ateliere și programe educaționale desfășurate în mai multe limbi.

Instituția colaborează cu cercetători și organizații civice pentru a corela cercetarea academică cu informarea publicului, cu scopul de a documenta și explica evenimentele istorice din perioada 1940–1945 și impactul lor asupra societății actuale.

Portalul Științific CERN din Meyrin funcționează ca interfață între publicul larg și activitatea celui mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Spațiul include clădiri interconectate și zone dedicate experimentelor și prezentărilor științifice.

Vizitatorii au acces la expoziții și ateliere care explică fenomene complexe din fizică într-un format accesibil, cu accent pe participare directă și pe explorarea mediului de cercetare.

Young V&A din Londra este o extindere a Muzeului Victoria și Albert, concepută special pentru copii, adolescenți și familii. Spațiul include mii de obiecte din colecțiile muzeului, adaptate pentru a fi explorate într-un mod interactiv.

Proiectarea instituției a implicat colaborarea cu public tânăr, iar activitățile sunt orientate spre creativitate, participare și explorarea unor teme precum identitatea, sustenabilitatea și relațiile sociale.