SUA la 250 de ani de independență. Muzeele și instituțiile din întreaga țară au pregătit programe dedicate aniversării

Îm contextul în care SUA sărbătoresc 250 de ani de la proclamarea independenței, muzeele, parcurile istorice și instituțiile culturale din întreaga țară se află în centrul unei dezbateri ample privind modul în care trebuie prezentată istoria americană și care sunt aspectele ce merită evidențiate în cadrul aniversării.

La câteva minute de mers pe jos de Independence Hall din Philadelphia, locul în care au fost dezbătute și proclamate idealurile fondatoare ale națiunii americane, un alt capitol al istoriei SUA a devenit subiect de controversă. La President’s House, una dintre primele reședințe utilizate de președinții George Washington și John Adams, un muzeu în aer liber analiza ceea ce National Park Service a descris drept paradoxul dintre sclavie și libertate, conform Reuters.

Expoziția punea accent pe viețile persoanelor înrobite, inclusiv pe povestea lui Oney Judge, femeie înrobită de George și Martha Washington, care a reușit să evadeze în 1796 și să rămână liberă în pofida încercărilor de recapturare. În luna ianuarie, National Park Service a eliminat panourile referitoare la sclavie, după ce președintele Donald Trump a emis anul trecut un ordin executiv prin care agențiile federale și instituțiile culturale erau îndemnate să revizuiască programele considerate drept promovând ideologii divizive.

Reprezentanții administrației au susținut că aceste modificări urmăresc restabilirea unui echilibru în instituțiile care au pus un accent prea mare asupra nedreptăților din istoria americană.

Decizia luată la Philadelphia a generat o dispută juridică. Un judecător federal a dispus în februarie reinstalarea panourilor, însă luna trecută o instanță federală de apel a decis că administrația Trump poate elimina și înlocui expoziția.

Alan Spears, director pentru resurse culturale în cadrul organizației nonprofit National Parks Conservation Association, a apreciat că implicațiile acestei controverse depășesc cazul din Philadelphia și ridică întrebări privind capacitatea siturilor istorice de a prezenta interpretări complete și nealterate ale trecutului american.

Muzeele, siturile istorice, parcurile și instituțiile culturale din întreaga țară au petrecut ani de zile pregătind evenimente dedicate aniversării de 250 de ani, cu scopul de a atrage milioane de vizitatori. Totuși, aceste planuri au ajuns să fie influențate de dezbaterile privind memoria istorică, patriotismul și rolul instituțiilor publice.

Reprezentanții administrației au respins acuzațiile privind o eventuală ștergere a unor capitole istorice, afirmând că obiectivul urmărit nu este eliminarea aspectelor dificile ale trecutului american, ci restabilirea unei atenții sporite asupra idealurilor fondatoare ale Statelor Unite, inclusiv libertatea religioasă și libertatea de exprimare.

Inițiativa Freedom 250, susținută de Casa Albă, promovează educația patriotică și programele publice dedicate fondării națiunii prin intermediul unui parteneriat public-privat. În acest context, muzeele mobile denumite „Freedom Trucks”, amenajate în remorci de camion, au călătorit în întreaga țară prezentând expoziții despre Declarația de Independență, George Washington și Războiul de Independență, acordând un spațiu mai redus sclaviei și experiențelor minorităților din perioada fondatoare.

Directorul executiv al Freedom 250, Keith Krach, a explicat că rolul organizației este integrarea diferitelor inițiative astfel încât americanii să poată participa la o experiență comemorativă unitară.

La rândul său, Clifford Murphy, director al Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, a declarat că activitatea instituției privind aniversarea celor 250 de ani se bazează atât pe celebrarea istoriei americane, cât și pe reflecția asupra acesteia.