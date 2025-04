Se spune că această rețetă de plăcintă, extrem de populară în SUA, își are originea în Key West, Florida, și datează din secolul al XIX-lea. Laptele condensat îndulcit a devenit ingredientul principal, deoarece laptele proaspăt și refrigerarea erau rare la începutul anilor 1900.

Această rețetă ușoară de plăcintă cu lămâie conţine doar trei ingrediente pentru umplutură: lapte condensat îndulcit, cremă de brânză și suc de lămâie. Puteţi folosi suc de lămâie la sticlă dacă sau sucul de lămâie proaspăt. Plăcinta se ornează cu felii de lime sau coajă de lime și se serveste cu frișcă. Rețeta este publicată de site-ul 30seconds.com.

Timp de preparare: 10 minute plus 4 ore pentru a se răci

Timp de gătire: 0 minute

Porții: 8

Ingrediente necesare

225 grame de cremă de brânză, înmuiată

1 cutie lapte condensat îndulcit

1/2 cană suc de lime sau suc de lămâie

1 crustă de biscuitți Graham

Modul de preparare

Bateți crema de brânză, până se omogenizează, cu un mixer electric.

Adăugați laptele condensat îndulcit și sucul de lămâie și amestecați bine.

Se toarnă compoziția peste crusta de biscuiți Graham.

Dați plăcinta la frigider pentru cel puțin 4 ore.

Se ornează cu frișcă și felii de lime. Radeți coaja proaspătă de lămâie pentru o garnitură delicioasă și colorată.

Păstrați plăcinta într-un recipient ermetic la frigider.

Timpul de preparare a rețetei, informațiile nutriționale și porțiile sunt aproximative.

Date nutriționale

Calorii

369

Grăsime

19 g

Grăsime saturată

10 g

Carbohidrați

43 g

Fibre

0 g

Zahăr

32 g

Proteine

7 g

Sodiu

252 mg

Colesterol

46 mg

Lămâile sunt bogate în antioxidanți

Ca și alte fructe citrice, precum portocalele, lămâile sunt o sursă abundentă de compuși vegetali cu proprietăți antioxidante, cum ar fi vitamina C și flavonoidele. Sucul de la o lămâie oferă peste o treime din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C. Vitamina C este cunoscută asociată cu susținerea funcției imunitare sănătoase.

Potrivit unei analize, vitamina C ar putea reduce riscul de boli cronice precum diabetul, vindecă țesuturile rănite și poate sprijini sănătatea inimii prin prevenirea aterosclerozei.

Vitamina C este un ingredient popular de îngrijire a pielii pentru capacitatea sa de a lumina pielea, de a lupta împotriva radicalilor liberi și a crește producția de colagen. O vei găsi în multe seruri și creme, dar poți să dublezi beneficiile vitaminei C pentru sănătatea pielii prin ingerarea nutrienților.

Vitamina C din lămâi este o componentă cheie a producției de colagen în organism. Colagenul este un tip de proteină care conferă pielii structura și elasticitatea. Pielea conține și creează în mod natural colagen, dar producția de colagen scade odată cu vârsta. Deci, consumul de alimente bogate în vitamina C, cum ar fi lămâile, poate oferi pielii un aspect mai tânăr.