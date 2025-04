Nu trebuie decât să bei un pahar de apă caldă cu lămâie, la prima oră, dimineața, în fiecare zi.

Se spune că apa cu lămâie este o modalitate naturală de a benficia de tot ce oferă citricele. Alții spun că poate ajuta la orice, de la curățarea pielii, pierderea în greutate și până la reducerea balonării sau creșterea imunității, potrivit wellness.

Deși nu există dovezi științifice clare care să demonstreze această teorie, apa cu lămâie a devenit o tendință populară. Știm că lămâile sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, dar ce se întâmplă dacă punem lămâie în apă caldă?

Apă caldă cu lămâie, beneficii pentru organism

Informații nutriționale ale unui pahar de apă cu lămâie

Randament: 1 Dimensiune porție: 1

Cantitate per porție: Calorii: 45

Grăsimi totale: 0 g

Grăsimi saturate: 0 g

Grăsimi trans: 0 g

Grăsimi nesaturate: 0 g

Colesterol: 0 mg

Sodiu: 16 mg

Carbohidrați: 10 g

Fibre: 1 g

Zahăr: 1 g

Proteine: 1 g

Iată ce spune un nutriționost care a făcut experimentul de a bea apă cu lămâie în fiecare dimineață, timp de o săptămână.

Ce se întâmplă în organism dacă bei apă caldă cu lămâie

Ziua 1

În prima zi m-am chinuit puțin. Iubesc lămâile, dar apa cu lămâie dimineața, pe stomacul gol, este cam acră pentru gustul meu. In timpul zilei nu am observat nicio diferență.

Ziua 2

Am observat că digestia părea să funcționeze mai bine dimineața. Deși nu pot spune sigur că avea legătură cu apa cu lămâie, m-am simțit mult mai ușor și pregătit pentru zi. M-am gândit chiar să sar peste cafeaua de dimineață.

Ziua 3

În ziua a treia am simțit că mă pot obișnui să beau apă caldă cu lămâie dimineața. Deși este încă o provocare în timpul lunilor de vară, când am poftă de băuturi răcoritoare, apa cu lămâie pare să mă facă să mă simt destul de bine. Am observat că am scăpat de un kilogram sau două de când am început să bau apă cu lămâie.

Ziua 4

Până în ziua a patra, am încetat să mai beau cafeaua de dimineață și beau doar apă cu lămâie. Mă simt plin de energie pentru a-mi începe ziua, ceea ce poate fi pus pe seama hidratării intense.

Ziua 5

În ziua a cincea mă simt destul de bine. Deși nu pot spune că a fost o experiență care mi-a schimbat viața, cred că apa caldă de lămâie a fost bună pentru digestie. Pot începe ziua simțindu-mă plin de energie, ușor și concentrat, fără doza obișnuită de cofeină.