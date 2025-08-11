La București, prețul mediu pe metru pătrat a scăzut ușor, cu 0,33%, ajungând la 1.831 euro/m².

În schimb, Cluj-Napoca continuă să conducă topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, cu un preț mediu de 2.720 euro/m², în creștere cu 0,74% față de luna precedentă.

De asemenea, Timișoara și Iași au raportat creșteri modeste, de 0,64% și respectiv 0,57%, cu prețuri de 1.565 euro/m² și 1.584 euro/m².

Constanța și Brașov au avut evoluții diferite: prețul locuințelor în Constanța a crescut ușor, cu 0,12%, până la 1.656 euro/m², în timp ce Brașovul a înregistrat o stabilitate, fără modificări față de luna trecută, la 1.916 euro/m².

Craiova a consemnat cea mai mare creștere procentuală, +1,88%, ajungând la un preț mediu de 1.736 euro/m².

Galați a înregistrat și el o creștere ușoară, de 0,45%, situându-se la 1.107 euro/m².

Prețul pe metru pătrat în București a crescut cu 11,1% de la începutul anului. Timpul mediu pentru a vinde o locuință este de 83 de zile. Luna aceasta, numărul de anunțuri de vânzare a scăzut cu 0,54% față de luna trecută.

Cel mai scump cartier este Sector 1, unde prețul pe metru pătrat este 2524€, adică cu 693€ mai mult decât media orașului. Asta înseamnă că prețul aici e cu aproape 38% mai mare decât media din București. Pe locul doi este Sector 2, cu 1928€ pe metru pătrat, cu 97€ peste media orașului. Pe locul trei e Sector 3, unde prețul este 1785€, adică cu 46€ mai mult decât media.

Cel mai ieftin cartier este Sector 4, unde prețul pe metru pătrat este 1462€, adică cu 369€ mai puțin decât media orașului. Pe locul doi este Sector 6, cu 1700€ pe metru pătrat, cu 131€ sub media orașului. Pe locul trei este Sector 5, unde prețul este 1706€ pe metru pătrat.

Cele mai scumpe apartamente sunt în Sector 1, cu un preț de aproximativ 2524€ pe metru pătrat. Față de luna trecută, prețul a crescut cu 6€, adică cu 0,24%.

Cele mai ieftine apartamente sunt în Sector 4, cu un preț de aproximativ 1462€ pe metru pătrat. Față de luna trecută, prețul a scăzut cu 11€ pe metru pătrat, adică cu 0,75%.

Conform prognozelor SonarHome, prețurile apartamentelor în București vor avea o medie de 1831€ pe 1 m² în luna curentă (august 2025).

Prețul pe metru pătrat în Cluj-Napoca a crescut cu 6,7% de la începutul anului. Timpul mediu pentru a vinde un apartament este de 98 de zile. Luna aceasta, numărul de anunțuri de vânzare a crescut cu 0,93% față de luna trecută.

Cel mai scump cartier este Centru, unde prețul pe metru pătrat este 3212€, adică cu 492€ mai mult decât media orașului (cu 18% peste medie). Pe locul doi este Andrei Mureșanu, cu 3150€/m², cu 430€ peste medie. Pe locul trei e Becaș, cu 2937€/m², adică cu 217€ mai mult decât media.

Cel mai ieftin cartier este Someșeni, unde prețul pe metru pătrat este 2142€, cu 578€ sub media orașului. Pe locul doi este Dâmbul, cu 2241€/m², cu 479€ sub medie. Pe locul trei e Mănăștur, unde prețul este 2493€/m².

Cele mai scumpe apartamente sunt în Centru, cu prețul de aproximativ 3212€/m². Față de luna trecută, prețul a scăzut cu 21€/m² (-0,65%).

Cele mai ieftine apartamente sunt în Someșeni, cu prețul de aproximativ 2142€/m². Față de luna trecută, prețul a crescut cu 162€/m² (8,18%).

Prețurile apartamentelor în Cluj-Napoca vor avea o medie de 2720€ pe 1 m² în luna curentă (august 2025).

Prețul pe metru pătrat în Timișoara a crescut cu 4,75% de la începutul anului. Timpul mediu pentru a vinde un apartament este de 101 zile. Luna aceasta, numărul de anunțuri de vânzare a scăzut cu 0,77% față de luna trecută.

Cel mai scump cartier este Bastion, unde prețul pe metru pătrat este 2038€, adică cu 473€ mai mult decât media orașului (cu 30% peste medie). Pe locul doi este Tipografilor, cu 1977€/m², cu 412€ peste medie. Pe locul trei e Complex Studențesc, cu 1773€/m², cu 208€ mai mult decât media.

Cel mai ieftin cartier este Steaua, unde prețul pe metru pătrat este 1342€, cu 223€ sub media orașului. Pe locul doi este Dâmbovița, cu 1366€/m², cu 199€ sub medie. Pe locul trei e Modern, unde prețul este 1374€/m².

Cele mai scumpe apartamente sunt în Bastion, cu prețul de aproximativ 2038€/m². Față de luna trecută, prețul a scăzut cu 38€ pe metru pătrat (-1,83%).

Cele mai ieftine apartamente sunt în Steaua, cu prețul de aproximativ 1342€/m². Față de luna trecută, prețul a scăzut cu 8€ pe metru pătrat (-0,59%).

Prețurile apartamentelor în Timișoara vor avea o medie de 1565€ pe 1 m² în luna curentă (august 2025).

Prețul pe metru pătrat în Iași a crescut cu 8,4% de la începutul anului. Timpul mediu pentru a vinde un apartament este de 86 de zile. Luna aceasta, numărul de anunțuri de vânzare a crescut cu 1,34% față de luna trecută.

Cel mai scump cartier este Copou, unde prețul pe metru pătrat este 2289€, cu 705€ mai mult decât media orașului (cu 44,5% peste medie). Pe locul doi este Gară, cu 1912€/m², cu 328€ peste medie. Pe locul trei e Baza 3, cu 1899€/m², cu 315€ mai mult decât media.

Cel mai ieftin cartier este Bucium, unde prețul pe metru pătrat este 1313€, cu 271€ sub media orașului. Pe locul doi este Galata, cu 1375€/m², cu 209€ sub medie. Pe locul trei e Frumoasa, unde prețul este 1497€/m².

Cele mai scumpe apartamente sunt în Copou, cu prețul de aproximativ 2289€/m². Față de luna trecută, prețul a crescut cu 142€/m² (6,61%).

Cele mai ieftine apartamente sunt în Bucium, cu prețul de aproximativ 1313€/m². Față de luna trecută, prețul a crescut cu 35€/m² (2,74%).

Prețurile apartamentelor în Iași vor avea o medie de 1584€ pe 1 m² în luna curentă (august 2025).