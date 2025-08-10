În luna iunie 2025, statul român a achitat alocații pentru copii în valoare totală de 1,215 miliarde de lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS). Conform aceleiași surse, suma medie primită de fiecare beneficiar a fost de 334,63 lei

Numărul total al copiilor care au beneficiat de această formă de sprijin în perioada analizată a fost de 3.632.593. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în București, unde peste 370.000 de copii au primit alocația. Urmează județele cu cele mai mari populații de minori: Iași cu 204.030 beneficiari, Suceava – 139.043, Constanța – 127.114, Cluj – 126.394 și Bacău cu 123.226 de copii incluși în acest program.

La celălalt capăt al clasamentului se află județele cu cele mai puține alocații plătite. Astfel, în Tulcea au fost înregistrați 32.760 de beneficiari, în Caraş-Severin 37.528, în Mehedinţi 37.775, iar în Covasna 37.814. Diferențele reflectă în principal distribuția demografică a populației tinere din fiecare județ.

În ceea ce privește cuantumul mediu al sumei plătite pe beneficiar, cele mai mari valori au fost raportate în județele Botoşani (342,21 lei), Caraş-Severin (341,95 lei) și Sălaj (338,68 lei). Aceste variații pot fi influențate de numărul și structura beneficiarilor eligibili, dar și de posibile diferențe în categoriile de vârstă sau statutul copiilor (de exemplu, copii cu dizabilități sau cei aflați în alte situații speciale).

„Alocaţia are caracter universal” și este acordată tuturor copiilor din România, indiferent de venituri sau statut social. Aceasta este destinată copiilor în vârstă de până la 18 ani, dar poate fi primită și de tinerii care au împlinit 18 ani, cu condiția ca aceștia să urmeze cursurile învățământului liceal sau profesional, până la absolvire.

Acest tip de sprijin financiar are rolul de a contribui la acoperirea cheltuielilor de întreținere și educație ale copiilor, fiind una dintre cele mai extinse măsuri sociale acordate de statul român.