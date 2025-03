BIBI, la un pas să se închidă

Capital: BIBI. Sunteți una dintre cele mai vechi agenții din România. Cum s-a schimbat piața în ultimii cinci ani?

Adi Voican: Piața este mereu în schimbare. La fel ca și viața noastră, a tuturor. Să nu uităm ca în anii 90 puțini români aveau pașapoarte iar pentru o viză de Germania stăteam la coadă zile și nopți la rând fără să știm dacă o vom obține. Salariul unui agent era 100-150 USD. Pe vremea aceea cu 2000 de usd nu plăteam un singur salariu ca azi, ci toate salariile din firmă inclusiv al patronilor. Evoluția e fantastică!

Totuși, în 2020 toată industria turismului a picat ca un scurtcircuit mondial care ne-a lăsat în beznă, șocați, paralizați, fără dreptul de a călători și cu mii și mii de vacanțe anulate, cu un haos din care ne-am revenit încet și greu, în ani lungi.

Angajați experimentați și calificați au părăsit atunci domeniul ospitalității și criza de personal s-a adăugat peste celelalte provocări: războiul de la granița, conflicte și tensiuni în multe zone de pe glob, inflație și creștere de costuri, acces limitat și greoi la finanțări.

Firmele din grupul BIBI, au pierdut în 2020 jumătate din business, dar fiind specializate pe turism intern și-au revenit mai rapid. În 2023 recuperasem cifrele de vânzări ale anului de referință 2019, dar lupta cu creșterea majoră de costuri încă nu s-a încheiat. Statul a mărit repetat și agresiv salariul minim pe economie forțând creșteri în lanț de costuri în toată organigrama, fără ca evoluția pieței să acopere această presiune.

Colac de salvare: voucherele de vacanță

Un lucru bun a fost existența voucherelor de vacanță, care au stimulat investițiile în domeniul turismului, au fost un catalizator în turism păstrând banii de vacanță cel puțin parțial în țară și au ajutat angajații să se refacă după ani de stres și presiune la muncă.

Tot pe partea optimistă a evoluției vedem un ritm extraordinar de extindere a infrastructurii de șosele de mare viteză, modernizare și construcția de noi aeroporturi, dezvoltări urbane și investiții private în hoteluri de 4-5 stele, centre de agrement și de sănătate în stațiuni balneare renumite.

Nu mai puțin important, au apărut festivaluri muzicale (Cluj, Costinești) și gastronomice (Delta Dunării) și evenimente de tip city break (târgul de Crăciun și Paște de la Craiova, Timișoara – după Sibiu – capitala culturală europeană). Au apărut evenimente concurs gen “Destinația anului” care mobilizează sute de mii de interacțiuni digitale pentru promovarea turismului performant.

România este în Schengen și și-a îmbunătățit prezența la târgurile internaționale de profil și sperăm la politici care să ne aducă în 8-10 ani 10 milioane de turiști străini în țara.

”Diversitatea ne-a diferențiat”

C: Cum se contruiește un astfel de business?

A.V: Întâi apare o idee, de obicei contra curentului general, care “vede” o nevoie nesatisfăcută a clienților.

În anii 90 am ajutat un coleg de liceu care era doctor în Germania să lanseze prima linie de autocar regulată București- Frankfurt. Vindeam bilete și asiguram stația de la Ploiești în parcarea magazinului nostru universal. Nu era atunci un business sustenabil, părea “la și altele” un serviciu făcut unui prieten. Dar cu timpul, “sămânța” aceea a rodit, am adăugat turism intern, am devenit agenție IATA și businessul a devenit de sine stătător. Agențiile de atunci aveau relativ puțini clienți, pe care îi duceau în diferite destinații. Era moda să ai tu autocarul tău. Noi am făcut invers: am construit un hipermarket de turism. În loc de 10 excursii tot anul, am avut tot ce există pe piață: 50 de Grecii, 30 de Turcii, 10 Italii, un capitol de vacanțe exotice și asta ne-a diferențiat. Diversitatea. Și am investit mult în marketing creativ, în social responsability, am dus copii care nu văzuseră niciodată marea, la plajă.

Așa am ajuns în 1999 pe locul 1 in topul camerei de comerț și industrie Prahova, loc pe care îl ocupăm și acum cu două firme din grup, pe două coduri Caen.

Faptul ca numele Bibi e de 38 de ani pe piață, arată că ne-am reinventat periodic cu succes și am depășit o mulțime de provocări, crize și schimbări majore.

Tot în anii 90 am investit în primul complex turistic din Vama Veche. Bibi Bistro și Bibi Jazz&Blues Festival fiind mărci de succes pentru cei care iubesc acel colț de lume.

Astăzi suntem la generația a doua, alături de agenția “mamă” din Ploiești ,s-a născut în 2012 Bibi Touroperator, B2B, specializat pe vacanțe în România, care are în portofoliu 2000 + unități de cazare și o rețea de distribuție de 1000+ agenții de turism din România și din încă 20 țări.

În 2020, am preluat o întreagă echipă de incoming specializată pe circuite și vacanțe adresate turiștilor străini.

Peste 10 milioane de euro cifra de afaceri

C: Cum a mers în 2023 față de 2022? Dar 2024 față de 2023? Ce cifră de afaceri estimați pentru 2025?

A.V: Cum spuneam, în 2023 am depășit anul de referință 2019, pragul de 10 milioane de euro cifra de afaceri, iar în 2024 pe grup am încheiat cu 12 milioane de euro. Anul acesta e un an de provocări, vedem ca guvernul a redus la jumătate voucherele de vacanță încălcându-și propria ordonanță prin care anul trecut le garanta până la sfârșit de 2026. Depinde dacă războiul din Ucraina se va încheia, cum sperăm, și piețele se vor relaxa. Noi sperăm la o creștere de 5% în 2025.

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

A.V: Da, lipsa de predictibilitate, creșterea de taxe, toate pun presiune pe businessuri, pe bugetele oamenilor și asta se vede imediat în apetitul pentru vacanțe.

Știm ca voucherele pentru bugetari scad la 800 lei impozabili, dar încă nu avem norme de aplicare. Deci nu s-au achiziționat încă pe 2025.

Un salariu foarte bun

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

A.V: Depășește 7000 lei.

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

A.V: În medicină există un dicton: “first do not harm”. Mai întâi să nu faci rău. Ajutorul statului ar trebui să înceapă cu a “nu ne pune piedici”. Ne temem de măsuri haotice, incoerente, schimbătoare de pe o zi pe alta. Cum am zis mai sus despre voucherele de vacanță. Ne plângem ca avem 8 miliarde de euro care ies din țară spre alte destinații de vacanță și doar 2 miliarde pe care îi atragem, dar înjumătățim măsuri care să stimuleze cheltuirea banilor în țară și atragerea de investiții. Oprim circulația pe Valea Oltului sau lucrăm în forță la extinderea plajelor în plin sezon estival. Oprim accesul autocarelor în centrul Bucureștiului și pe Calea Victoriei fără să ne gândim la turiștii străini care au cumpărat o vacanță în România cu 1-2 ani înainte. Nu corelăm deciziile și nu venim cu măsuri alternative.

Sunt multe de spus. Autoritățile declară turismul ramură strategică dar nu depășim nivelul de declarații cu măsuri concrete. Nu funcționează prima de incoming, nu avem OMD-ul național deși e pus în lege cu numele.

C: Care ar fi trei măsuri de luat de Guvern pentru ca lucrurile să meargă mai bine în afaceri?

A.V: Predictibilitate! Nu omorâți găina care dă ouă. Povara suprareglementării și suprafiscalizării omoară businessurile care abia supraviețuiesc.

Să funcționeze prima de incoming.

Să operaționalizeze OMD-urile prin modificarea legislației conform cerințelor industriei.

Să stabilească un buget multianual de 30 milioane euro pentru promovarea României, finanțat din taxa turistică.

Boemia și turiștii

C: Vama Veche. A rămas acolo centrul distracției pe Litoral? Și al câștigurilor?

A.V: Vama e un loc boem. Al unei stări de spirit. Am investit acolo practic primii în 1997-1988, green field. Restaurantul terasă Bibi Bistro, magazine, un hostel, a fost plaja Bibi și chiar Bibi Jazz & Blues Festival în anii 2000. Acum am lăsat acele businessuri să fie operate de o nouă generație. Există nostalgie după vibe-ul anilor 90-2000, dar piața și lumea se schimbă permanent. Din păcate, Horeca se luptă să supraviețuiască. Lipsa de personal, reglementările excesive, erodarea veniturilor turiștilor prin inflație fac ca doar cei foarte pasionați să continue să spere într-un viitor mai bun.

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu?

A.V: Aș dori să crească “puișorii” actuali, turismul de incoming și de aventură care sunt în stadiul de departamente. Nu mă gândesc la alte domenii departe de turism. Poate doar domenii conexe. Pentru că toată viața am dedicat-o serviciilor, comerțului și turismului.

C: Ce hobby își permite un CEO?

A.V.Fotografia îmi place. Și face parte din businessul de turism. Trebuie să ilustrăm destinațiile promovate, hoteluri, restaurante, atracții, experiențe. Și îmi place să citesc. De obicei am zeci de cărți cumpărate care așteaptă pe rafturi să le acord un timp liniștit.