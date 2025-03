Iri, cel mai bun raport preț-calitate

Capital: Cum ați ajuns de la o afacere în turism? Cât de greu a fost?

Lucian Bădîrcea: În acest an împlinim 19 ani de activitate în industria turismului, deci am trecut de vârsta ”majoratului”. Este un capitol interesant al vieții noastre. Dragostea noastră pentru călătorii și vacanțe ne-a determinat, deja cu mult timp în urmă, să intrăm în acest business. Ne-am hotărât de la bun început să dezvoltăm o activitate bazată pe seriozitate și profesionalism. Împreună cu partenerii noștri din toată țara am reușit acest lucru, pas cu pas.

C: De ce ar trebui ca românii să aleagă serviciile IRI Travel? Ce vă diferențiază față de ceilalți jucători din piață?

L: B: În primul rând, agenția de turism reprezintă o entitate specializată pe organizarea vacanțelor. Este un organizator de vacanțe. Activitatea este desfășurată de specialiști în turism, marea majoritate a agenților de turism fiind absolvenți ai facultăților de turism. Ei sunt posesori de brevete de manageri în turism sau absolvenți ai cursurilor de agent și de consultant de turism. Deci vorbim de profesioniști. Când te adresezi unui profesionist, cu siguranță că vei primi servicii mult mai bune, mult mai sigure și mai avantajoase, față de ce ai primi dacă ai acționa pe cont propriu. Sunt colegi din turism care lucrează și de aproape 30 de ani sau mai mult. Și atunci vorbim de o mare experiență.

Seriozitate și respect reciproc

Dacă mă refer la IRI Travel, pot spune că ne-am remarcat prin seriozitate, constanță și prin respectul reciproc dintre noi și partenerii noștri. Repet, noi nu vindem direct la public decât într-o foarte mică măsură, 99% dintre produsele noastre turistice le vindem prin partenerii noștri. Pe de altă parte, suntem mereu atenți să oferim cel mai bun raport preț-calitate al ofertelor noastre.

C: Cum a mers business-ul anul trecut? Dar anul acesta?

L.B: Noi am avut, la IRI Travel, în 2024, o creștere de peste 40% față de anul precedent. Iar în 2023, față de 2022, am înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă de peste 50%. Și aceasta datorită încrederii turiștilor noștri și datorită agențiilor de turism partenere din toată țara. Pentru perioada octombrie 2024 – februarie 2025, am înregistrat o creștere de 70% a rezervărilor early booking pentru viitorul sezon estival. Turiștii români doresc să-și planifice din ce în ce mai mult din timp vacanțele, beneficiind astfel și de reduceri consistente, care pot ajunge și la 35%.

C: Care este cel mai cumpărat sejur de la dvs.?

L.B: Greu de spus, pentru că avem multe destinații și sejururi care se vând foarte bine. Însă, categoric, cel mai bine se vând sejururile de pe litoralul bulgăresc – unde suntem lideri pe piața românească – , din timpul sezonului estival, din stațiuni precum Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach sau Obzor. Pe de altă parte, vând din ce în ce mai bine, împreună cu partenerii mei, litoralul românesc. De altfel, de 5 ani ne-am remarcat ca un touroperator care promovează litoralul Mării Negre, indiferent că este românesc sau bulgăresc.

Cerem și oferim standarde înalte

C: Aveți gânduri de extindere în țară? Dar peste hotare?

Ne extindem permanent prin partenerii noștri. Noi suntem agenție touroperatoare, deci organizatoare și creăm și implementăm an de an programe și produse turistice. Avem o legătură strânsă cu cei peste 1500 de parteneri ai noștri, agenții de turism, din toată țara. Este un parteneriat necesar și o relație obligatorie. Nu poți să atingi un nivel superior al activității și al bussinesului, să atingi standarde înalte decât prin intermediul partenerilor.

Directorii și proprietarii agențiilor de turism partenere sunt oameni cu experiență, cu studii superioare de specialitate, cu calități manageriale excelente. Ei au demonstrat de-a lungul timpului că știu cum să-și conducă afacerea, cum să țină ”corabia” pe linia clară a seriozității și a profitabilității. Aceasta, chiar în condiții dificile și foarte dificile – criza financiară, pandemie și alte crize permanente generate de factori externi care nu țin de noi, profesioniștii din industria turismului. Pe de altă parte, dorim să ne dezvoltăm activitatea de incoming, deci de atragere a turiștilor străini. Până în prezent am reușit să aducem mai multe grupuri din Polonia.

În plus, ne concentrăm pe mărirea portofoliului de destinații. Dezvoltăm susținut Grecia, atât cea continentală – Paralia, Halkidiki -, cât și insulele Thasos, Lefkada, Skiatos, Corfu, Creta, Rhodos. Am integrat și oferte pentru destinația anului, Albania. De asemenea, promovăm Cipru și Croația.

Bulgaria, soluția salvatoare

C: Care au fost cele mai mari provocări de până acum?

L.B: Pot spune că o mare provocare a fost criza economică globală, cu care s-a confruntat și România, în perioada 2009-2012. Însă pe de altă parte, am reușit să gestionăm criza din punct de vedere turistic și să o transformăm într-o oportunitate. Cum? Pot spune că destinația Bulgaria, în special litoralul bulgăresc, a reușit în acea perioadă dificilă să susțină activitatea multor agenții partenere din România. Pentru că hotelierii de acolo s-au pliat foarte bine pe condițiile specifice ale crizei financiare, în sensul că au acceptat, la sugestia noastră, o gamă diversificată de reduceri, de discount-uri, de sisteme de plată și de rezervări timpurii, adică early booking. Aceste condiții au fost foarte bine primite de către majoritatea turiștilor din România și, implicit, astfel am dezvoltat destinația.

O altă provocare a fost extinderea noastră pe litoralul românesc, desi noi eram recunoscuți pentru produsul ”litoralul bulgăresc”. Alegerea noastră s-a bucurat de succes.