Meridian a cumpărat și Cristaxi, achiziţie realizată prin compania Taxi Holding SRL, companie care deţine şi 100% din Meridian Taxi.

Capital: Sunteți nou în această poziție. Ce ați găsit în companie, ce planuri aveți pentru viitor?

Dan Boabeș: Cunoșteam echipa, cu Meridian lucrez din 2014 când am dezvoltat prima aplicație de mobil a companiei. Cifrele uneori nu contează atât de mult cât contează oamenii și asta m-a încurajat să preiau aceasta poziție.

La fața locului am găsit mult mai mult decât știam: foarte mulți oameni care de peste 20 de ani lucrează în Meridian; mulți au fost la început stresați de schimbare, cu incertitudinea viitorului. Cred că acum, după doi ani, au înțeles intențiile și planurile, acestea îi includ pe toți.

Taximetria tip Meridian nu va ceda vreodată

C: Mulți cântau prohodul taximetriei de când cu companiile de ridesharing. Care e părerea dvs vizavi despre această chestiune?

D.B: Taximetria exista în fiecare oraș din lumea asta, în ciuda bugetelor uriașe gestionate de companiile de ridesharing.

Totuși taximetria nu este o luptă de gherilă, nici pe departe, este un business care a fost derutat și fărămițat în prea multe entități, cel puțin în București, fiind mai ușor de acaparat și de învins. În afara Bucureștiului lucrurile stau mult mai bine, putem vedea, de exemplu, la Cluj, unde autoritățile locale au fost foarte cooperante cu taximetriștii, unde spiritul de echipă a fost mai puternic decât dorință de competiție internă. La Cluj serviciile de taxi își permit mașini hibride și foarte noi, la un preț al serviciului decent și mult peste cel din București.

C: Probabil că Meridian Taxi este acum compania nr 1 când vorbim despre transportul de persoane în turisme. E greu să fii campion?

D.B: Meridian e doar un partener din echipa pe care o construim. Este numărul unu, dar avem nevoie și de numărul trei și de numărul patru și de oricine dorește să ni se alăture pentru a deveni mai puternici. Cristaxi este proaspăt intrat în grup și suntem deja în faza finală a integrării; Meridian și Cristaxi vor rămâne entități separate însă cu operațiuni interconectate, pentru a putea livra servicii mai bune și conforme cu așteptările clienților.

Meridian, business cu contact uman

C: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate business-ului dvs

D.B: Sunt clienți care doresc în continuare contact uman în momentul comenzii unui taxi, este un moment important pentru ei – când pleacă la aeroport, când își programează o vizită la medic etc – și își doresc atenție și siguranță. Iar prin dispeceratul nostru trec probabil 80% din apelurile de taxi din București și încercam să menținem un nivel al calității pe care clienții noștri îl merită.

Am dezvoltat o aplicație de taxi – Meridian Taxi – care este probabil la nivelul competiției din ridesharing, având toate principalele funcții dorite de clienți: plata cu cardul, cursă programată, urmărire mașină până la preluare și după preluare, partajare cursă, plata cu contul de firmă, portofel electronic etc. Nu a fost simplu, dar observăm o creștere a numărului de instalări și, mai important, a gradului de utilizare. Clienții au observat cum cursele programate le aduc siguranță și stabilitate și avem o creștere susținută a acestora. De asemenea, partenerii noștri – șoferii – preferă predictibilitatea curselor programate, sperăm că până la finalul anului 30% din curse să fie curse preprogramate.

Și, nu îl ultimul rând, zona corporate unde avem solicitări pe care, chiar fiind numărul unu, nu ni le-am putut asuma. În noua configurație, cu peste 2200 de mașini pe platformă, avem deja curajul să ne implicam în proiecte mari de transport angajați.

Ce mai e prin piață

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

D.B: Serviciile de taxi din București sunt în zona de preț potrivită, orice presiune pe bugete ne ajută, clienții fiind foarte sensibili la preț. Observăm o tendință de migrare a clienților de ridesharing la taxi din cel puțin doua motive: prețul și benzile de transport public. Taxiurile au dreptul legal de a le utiliza iar cursele, într-un București super aglomerat, devin astfel mult, mult mai scurte, clienții economisind timp prețios.

C: Cică în ridesharig se câștigă foarte bine. La dvs, cât câștigă în mediu un șofer?

D.B: Da, se căștiga probabil mai bine, dar comisioanele standard din ridesharing (peste 35%) fac că veniturile nete să fie egale sau poate chiar mai bune în taxi.

Modelul de business din taxi – plata lunară fixă – este în avantajul taximetriștilor și speram că acest model să fie cel câștigător pe termen mediu și lung.

C: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

D.B: Ne apropiem de un milion de euro și sper că în 2025 grupul să depășească semnificativ acest nivel.

Cu ochii la Executiv

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

D.B: De la autoritățile locale speram la o mai bună comunicare. Cele naționale speram să înțeleagă că o dublă reglementare, așa cum e acum, este foarte dăunătoare pentru cetățean: serviciile de ridesharing, care nu sunt limitate prin licențiere sau autorizații, fac orașele mai aglomerate și nu permit autorităților locale să își planifice corect transportul local. Transportul este probabil stresul numărul unul al bucureștenilor urmat imediat de poluare. Ambele pot fi imediat îmbunătățite cu masuri clare și curajoase.

C: Care ar fi primele trei măsuri de luat de către Guvern pentru că lucrurile să meargă mai bine în afaceri?

D.B: Predictibilitate. Predictibilitate. Și iar predicibilitate. Nu poți face planificare pe termen lung când lucrurile se schimba chiar și, la propriu, peste noapte.

Drumuri lungi, călătorii în lumea largă

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

D.B: Încerc să păstrez în perioada următoare un focus pe zona de taxi, este un business care îmi ocupa cea mai mare parte din agendă și care cred că are mare potențial. Am fost și sunt implicat că partener în proiecte care nu necesita atenția mea permanenta – proiecte de energie, aplicații software etc.

C: Ce hobby își permite un CEO?

D.B: Sunt trei lucruri pe care le fac periodic: merg mult pe jos, joc tenis și călătoresc foarte mult. Toate mă ajuta să îmi păstrez energia, să fiu fizic activ și apt pentru toate planurile pe care mi le fac. Uneori planurile o iau înaintea capabilităților corpului și constatăm că nu putem duce la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus.

C: Aveți nepalezi, srilankezi sau indieni în echipă? Cum sunt că profesioniști?

D.B: Nu, nu avem. Serviciul de taxi spune povești de viață și credem că poveștile românești sunt multe și frumoase. Vom continua să credem în puterea românilor de a face business de calitate și de a livra servicii care să nu dezamăgească. Avem culoarea galben în taximetrie dar speram că și clienții să observe diferitele nuanțe de galben: companiile mari (Meridian, Speed, Cristaxi) au păstrat un nivel bun al serviciilor, având că parteneri șoferi români. Nu ne dorim să schimbam asta.

Viitorul e electric!

C: Benzină, diesel, gaz sau electrice? De ce?

D.B: Pe termen lung credem în full electric, dar asta se vă putea doar având alaturi de noi un partener implicat, cum credem că este Autonom Grup. Costurile operaționale pe electric sunt mult mai mici, în schimb costurile inițiale, de achiziție, sunt mai mari. Sperăm să putem pune la dispoziție pachete de finanțare pentru toate tipurile de mașini solicitate de taximetriști, alegerea tipului de mașină aparținându-le. În continuare, mașinile pe gaz domină, se vă trece probabil la hibrid (fenomen care se întâmplă deja la Cluj), etapa a treia (3-5 ani) fiind full-electric, atunci când și infrastructura de stații de încărcare va fi suficient de dezvoltată.