Salariul mediu în România a scăzut ușor în aprilie 2026: brut 9.740 lei, net 5.843 lei

Pentru aprilie 2026, Institutul Național de Statistică (INS) raportează câștigul salarial mediu brut de 9740 lei și net de 5843 lei pentru angajați. Evoluțiile sunt influențate de prime, inflație și contracte.

În luna aprilie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9740 lei, cu 162 lei (-1,6%) mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026. Câştigul salarial mediu net a fost 5843 lei, în scădere cu 95 lei (-1,6%) față de luna martie 2026.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (15429 lei) și în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (14249 lei), iar cele mai mici în pescuitul şi acvacultura (2915 lei) și în activităţi de asistenţă socială, fără cazare (2955 lei), potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Indicele câştigului salarial real a fost 93,5% în luna aprilie 2026 față de luna aprilie 2025. Indicele câştigului salarial real a fost 97,6% în luna aprilie 2026 față de luna martie 2026.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 245,0%, cu 6,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

În luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, nivelul câştigului salarial mediu net din activităţile sectorului economic a fost influențat în aproape egală măsură atât de creşteri, cât și de scăderi. Astfel, creșterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 41,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 4,5% și 9,0% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de închiriere şi leasing, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, transporturi pe apă, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

între 2,5% și 4,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, industria metalurgică, alte activităţi industriale, transporturi terestre şi transporturi prin conducte.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2026 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte). Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 24,6% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, respectiv cu 23,7% în fabricarea produselor din tutun;

între 10,0% și 17,5% în activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanță în management, intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, activităţi şi servicii de decontaminare, activităţi de editare, publicitate, activităţi de studiere a pieţei și relaţii publice;

între 7,5% și 9,5% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-2,2%), respectiv în administraţia publică (-0,3%) și a crescut uşor în sănătate şi asistență socială (+0,7%).