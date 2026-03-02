Dronele revoluționează verificarea construcțiilor nedeclarate în România
Autoritățile locale din România au început să utilizeze drone pentru identificarea construcțiilor ilegale și nedeclarate, un pas semnificativ în modernizarea inspecțiilor fiscale și a cadastrului imobiliar.
Această metodă de supraveghere aeriană a devenit posibilă după modificările recente ale Codului fiscal, care permit folosirea imaginilor satelitare și a tehnologiilor aeriene moderne pentru verificarea imobilelor.
Scopul folosirii dronelor în administrația locală
Implementarea dronelor urmărește mai multe obiective:
-
Detectarea construcțiilor nedeclarate sau ilegale
-
Stabilirea corectă a impozitelor pe proprietăți
-
Inventarierea terenurilor și clădirilor
-
Identificarea terenurilor abandonate
Prin aceste măsuri, autoritățile își propun să asigure corectitudinea fiscală și să actualizeze datele cadastrale la nivel național.
În comuna Șugag, județul Alba, primăria a anunțat o acțiune de survol aerian cu drona în satele Șugag, Dobra și Mărtinie, pentru a detecta construcțiile nedeclarate și pentru a stabili rolurile fiscale corecte.
În Oradea, o campanie precedentă, desfășurată cu sprijinul Poliției Locale, a identificat peste 400 de construcții fără autorizație, pe o suprafață limitată a orașului. Pentru extinderea acestor verificări, autoritățile vor folosi drone, ceea ce va permite o monitorizare rapidă și eficientă a întregului oraș.
Cadrul legislativ privind folosirea dronelor a fost actualizat
Modificările la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal permit autorităților locale să efectueze inspecții pe teren, prin drone și imagini satelitare. Datele colectate pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.
Informațiile obținute sunt transmise Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru verificarea tehnică și integrarea lor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără atribuirea imediată a unui număr cadastral.
Beneficiile verificărilor cu drone
-
Transparență fiscală: toți proprietarii de imobile contribuie corect la buget
-
Eficiență administrativă: acoperire rapidă a zonelor extinse fără necesitatea controalelor clasice door to door
-
Digitalizare și modernizare: integrarea tehnologiilor aeriene în activitatea administrației publice
Ministrul Cseke Attila a subliniat că aceste măsuri aduc punerea în legalitate a construcțiilor și reprezintă o practică deja aplicată în țările occidentale.
„Este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite, și ceilalți care au construcții pe care nu le declară, trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme, inclusiv prin această verificare prin drone, care se face în Occident, în alte țări se face de mai mult timp. Nu e nicio noutate la noi”, spunea anul trecut ministrul Cseke Attila.
