Autoritățile locale din România au început să utilizeze drone pentru identificarea construcțiilor ilegale și nedeclarate, un pas semnificativ în modernizarea inspecțiilor fiscale și a cadastrului imobiliar.

Această metodă de supraveghere aeriană a devenit posibilă după modificările recente ale Codului fiscal, care permit folosirea imaginilor satelitare și a tehnologiilor aeriene moderne pentru verificarea imobilelor.

Implementarea dronelor urmărește mai multe obiective:

Detectarea construcțiilor nedeclarate sau ilegale

Stabilirea corectă a impozitelor pe proprietăți

Inventarierea terenurilor și clădirilor

Identificarea terenurilor abandonate

Prin aceste măsuri, autoritățile își propun să asigure corectitudinea fiscală și să actualizeze datele cadastrale la nivel național.

În comuna Șugag, județul Alba, primăria a anunțat o acțiune de survol aerian cu drona în satele Șugag, Dobra și Mărtinie, pentru a detecta construcțiile nedeclarate și pentru a stabili rolurile fiscale corecte.

În Oradea, o campanie precedentă, desfășurată cu sprijinul Poliției Locale, a identificat peste 400 de construcții fără autorizație, pe o suprafață limitată a orașului. Pentru extinderea acestor verificări, autoritățile vor folosi drone, ceea ce va permite o monitorizare rapidă și eficientă a întregului oraș.

Modificările la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal permit autorităților locale să efectueze inspecții pe teren, prin drone și imagini satelitare. Datele colectate pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.

Informațiile obținute sunt transmise Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru verificarea tehnică și integrarea lor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără atribuirea imediată a unui număr cadastral.

Transparență fiscală: toți proprietarii de imobile contribuie corect la buget

Eficiență administrativă: acoperire rapidă a zonelor extinse fără necesitatea controalelor clasice door to door

Digitalizare și modernizare: integrarea tehnologiilor aeriene în activitatea administrației publice

Ministrul Cseke Attila a subliniat că aceste măsuri aduc punerea în legalitate a construcțiilor și reprezintă o practică deja aplicată în țările occidentale.