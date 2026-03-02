Diplomația, singura soluție pentru criza din Orientul Mijlociu, spune președintle Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-o declarație oficială, aceasta a subliniat necesitatea dezescaladării conflictului și a avertizat asupra efectelor negative asupra Uniunii Europene.

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt profund îngrijorătoare. Pe parcursul weekendului, am fost în contact cu nouă lideri din Orientul Mijlociu și cu mai mulți lideri europeni”, a declarat luni, von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a evidențiat sprijinul UE pentru drepturile poporului iranian.

„Există o speranță reînnoită pentru poporul oprimat din Iran, iar noi susținem ferm dreptul acestora de a-și hotărî singuri viitorul”.

Președintele Comisiei Europene a condamnat atacurile recente, inclusiv raidul cu drone asupra bazei aeriene britanice din Cipru, executate de Iran și grupările sale proxy.

„În al doilea rând, trebuie să depunem eforturi susținute pentru dezescaladare și pentru a opri extinderea conflictului. În ultimele ore, am fost martorii a numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone care a vizat baza aeriană britanică din Cipru. Condamn în cei mai categorici termeni aceste atacuri nesăbuite și nediscriminatorii ale Iranului și ale interpușilor săi (proxy) împotriva teritoriilor suverane din întreaga regiune”, a declarat președintele.

Von der Leyen a subliniat că soluția durabilă a crizei trece prin negocieri diplomatice, oprirea programelor nucleare și balistice ale Iranului și încetarea activităților destabilizatoare în Orientul Mijlociu.

„Singura soluție durabilă este una diplomatică. Iar aceasta presupune o tranziție credibilă pentru Iran, oprirea definitivă a programelor nucleare și balistice, precum și încetarea activităților destabilizatoare în regiune”.

Impactul conflictului asupra Uniunii Europene este semnificativ: de la energie și securitate, la transport și migrație. În acest sens, Comisia Europeană a convocat o reuniune a Colegiului de Securitate pentru a evalua măsurile necesare și pentru a pregăti blocul comunitar pentru consecințele recente.

„În această după-amiază, vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Deoarece, de la energie la sectorul nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”.

În weekend, Statele Unite și Israel au lansat o operațiune militară deosebit de extinsă împotriva Iranului, coordonând lovituri asupra unor zeci până la sute de obiective militare și infrastructură strategică în districte precum Teheran și alte orașe importante.

În această campanie combinată, a fost vizată și rețeaua de comandanți de rang înalt, inclusiv ascunderea și eliminarea liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, într‑un atac aerian concertat – un moment considerat cel mai semnificativ de acest tip din ultimele decenii.

Potrivit rapoartelor Semilunii Roșii din Iran, cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața, iar 131 de orașe au suferit daune semnificative în urma atacurilor. Această intensificare a conflictului evidențiază necesitatea urgentă a diplomației internaționale și implementarea măsurilor preventive pentru a limita extinderea violențelor în regiune.