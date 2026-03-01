Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, majoritatea fiind și membri NATO, s-au întâlnit duminică prin videoconferință pentru a analiza situația tensionată din Orientul Mijlociu. În cadrul discuțiilor, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei poate aduce o „speranță nouă” pentru populația iraniană, deși contextul rămâne unul delicat și instabil.

”Trebuie să veghem ca viitorul să îi aparţină poporului iranian şi acesta să îl poată modela”, a scris şefa executivului UE pe social media. ”În acelaşi timp, acest moment comportă un risc de instabilitate susceptibil să arunce regiunea într-o spirală a violenţei. Riscul de escaladare este real. Iată de ce este nevoie urgentă de o tranziţie credibilă”, a adăugat ea. ”Aceasta trebuie să însemne finalul programului militar iranian şi al celui de rachete balistice, precum şi al actelor de destabilizare”, a subliniat preşedinta CE.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a afirmat că decesul liderului suprem iranian Ali Khamenei reprezintă „un moment decisiv în istoria Iranului”.

În paralel, NATO a anunțat că va adapta poziționarea forțelor sale pentru a asigura securitatea celor 32 de state membre în fața „amenințărilor potențiale”, inclusiv rachete balistice și drone provenind din Iran sau din alte regiuni. Comandantul suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, menține legături regulate cu liderii militari din ambele maluri ale Atlanticului și cu secretarul general al NATO, a precizat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forțelor aliate în Europa (SHAPE), colonelul Martin L. O’Donnell, pe platforma X.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a îndemnat partenerii americani și europeni să inițieze planificarea viitorului Iranului și a regiunii, subliniind că poporul iranian merită un viitor mai sigur, după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării, informează Reuters.

Merz a precizat că guvernul său susține obiectivele SUA de a elimina programul nuclear iranian și de a opri „jocul distructiv” al Teheranului, avertizând însă că există riscuri și provocări care trebuie gestionate cu atenție.

„Acest lucru nu este lipsit de riscuri. Nu ştim cât de mult va fi atrasă regiunea în escaladarea conflictului prin contraatacurile dure ale Iranului”, a declarat Merz.

Merz a subliniat că, deși are anumite rezerve față de acțiunile SUA și Israelului, nu este momentul să fie oferite lecții partenerilor și aliaților, chiar și în contextul îndoielilor sale.

„Vrem să colaborăm cu partenerii noştri din SUA, Israel, din regiune şi din Europa pentru a elabora o agendă pentru ziua de mâine”, a spus Merz.

Cele patru priorități ale sale sunt: menținerea păcii și stabilității în regiune, convingerea Iranului să oprească programele sale nucleare și de rachete balistice, sprijinirea unui viitor stabil pentru Iran și oferirea de asistență iranienilor în alegerea propriului destin.

Merz a adăugat că Germania nu va tolera atacuri asupra instituțiilor americane sau israeliene de pe teritoriul său.