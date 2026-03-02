În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană a continuat atacurile extinse asupra Teheranului. Potrivit organizației Semiluna Roșie iraniană, „131 de orașe au fost lovite și, din păcate, 555 dintre compatrioții noștri au fost uciși”, conform unui mesaj publicat pe Telegram.

În acest context tensionat, ministrul Oana Țoiu a transmis primul mesaj oficial privind situația românilor:

„În primul rând, încep cu cea mai importantă informație: până la acest moment nu avem nicio informație privind cetățeni români care să fie răniți. Pe de altă parte, recunoaștem nivelul crescut de anxietate și de îngrijorare. Este justificat, situația în regiune escaladează și continuăm coordonarea la nivelul autorităților din România, precum și îmbunătățirea coordonării cu agențiile de voiaj și operatorii de turism și liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetățenilor români asistența care le este necesară. Menținem recomandarea principală, care este aceea de a urmări informațiile oficiale și ale autorităților din țara în care se află în acest moment cetățenii României, sigur, cu excepția cetățenilor din Iran care țin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră. Pentru că prioritatea principală rămâne menținerea securanției cetățenilor noștri”.

Guvernul a decis accelerarea operațiunilor de repatriere. În această seară, două aeronave cu cetățeni evacuați din Israel vor ajunge la București, iar autoritățile pregătesc zboruri suplimentare.

Ministrul a explicat că un grup de români a beneficiat deja de sprijin consular și de asistență logistică prin intermediul agențiilor de turism și al companiei TAROM.

„Am fost alături de ei prin personalul consular. Zborul nu a putut decola aseară, deoarece au fost depășite orele în care pilotul ar fi putut zbura, dar vor fi cele două zboruri realizate pe parcursul zilei și nopții de astăzi. Va exista pe parcursul zilei de astăzi o ședință a operatorilor de transport, o ședință convocată la Ministerul Transporturilor, de Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. Am discutat, sigur, pe parcursul acestei crize, fie la nivel central, fie la nivel consular sau la nivelul misiunilor, dar și de partea noastră și de partea dumnealor. Considerăm că în această etapă, în care… operațional sperăm să putem curând să asistăm evacuarea mai multor cetățeni români.Avem nevoie de o coordonare centralizată și asta realizăm pe parcursul zilei de astăzi”.

Totodată, autoritățile analizează activarea mecanismului european de protecție civilă pentru facilitarea repatrierii.

În sprijinul cetățenilor aflați în regiune, MAE a anunțat lansarea unui canal dedicat de comunicare.

„De asemenea, o informație importantă este lansarea canalului de WhatsApp unde vom prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe. Am decis să lansăm astăzi și un canal de WhatsApp disponibil cetățenilor români din Orientul Mijlociu pentru a putea să asigurăm acces mai facil la informații. Avem această rugăminte, în momentul în care publicăm link-ul la canalul de WhatsApp, rugămintea este pentru cetățenii români care nu sunt în Orientul Mijlociu să nu acceseze această resursă. Ea este dedicată cetățenilor din Orientul Mijlociu.”

Autoritățile române mențin legătura permanentă cu misiunile diplomatice și consulare din regiune și promit actualizări constante pe măsură ce situația evoluează.