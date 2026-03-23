Implicarea României prin trimiterea de militari în Strâmtoarea Ormuz este, în acest moment, în faza de analiză, autoritățile evaluând atât necesarul operațional, cât și capacitatea de contribuție în cadrul unui efort internațional coordonat. Ministrul Apărării a subliniat că există o decizie de principiu privind disponibilitatea de participare, însă detaliile concrete urmează să fie stabilite în comun cu partenerii.

În acest context, oficialul a explicat că România poate contribui în special cu expertiză acumulată în ultimii ani în domeniul deminării marine, inclusiv în Marea Neagră.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani. Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți partenerI. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a reiterat faptul că orice contribuție va fi stabilită exclusiv în cadrul consultărilor internaționale și în funcție de nevoile reale ale operațiunii.

În ceea ce privește posibilitatea trimiterii de nave militare, oficialul a precizat că nu există încă o claritate nici la nivelul celorlalte state implicate.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.

Decizia privind eventualii militari români se înscrie într-un context internațional tensionat, în care mai multe state au anunțat intenția de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de energie. România s-a alăturat inițiativei comune lansate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia.

Președintele Nicușor Dan a explicat că această decizie vine ca răspuns la impactul major pe care blocarea strâmtorii îl are asupra economiei mondiale și asupra piețelor energetice. În același timp, șeful statului a subliniat că România nu intenționează să se implice direct în conflictul din Orientul Mijlociu, ci urmărește exclusiv contribuții la stabilizarea situației și la menținerea libertății de navigație.

„România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, a mai transmis şeful statului.

Situația s-a agravat după ce Statele Unite au transmis un ultimatum Iranului, cerând redeschiderea traficului maritim în termen de 48 de ore, sub amenințarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice. În paralel, Japonia a anunțat că ia în calcul trimiterea de forțe pentru operațiuni de deminare, însă doar în condițiile unui eventual armistițiu.

Pe de altă parte, există evoluții și în ceea ce privește prezența militară americană în România. Potrivit unor informații citate de Bloomberg, Statele Unite ar intenționa să desfășoare până la 500 de militari pe teritoriul românesc, în sprijinul operațiunilor din Orientul Mijlociu. În plus, sunt analizate planuri pentru dislocarea temporară de aeronave de vânătoare la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care ar urma să fie utilizată pentru operațiuni logistice și de realimentare.

Prezența suplimentară de militari americani pe teritoriul României este parte a unui cadru de cooperare stabilit prin decizie politică și parlamentară, însă autoritățile române nu intervin în modul concret în care partenerul strategic își gestionează capabilitățile dislocate. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a subliniat că responsabilitatea privind utilizarea acestor resurse aparține exclusiv Statelor Unite, în timp ce România oferă infrastructura necesară.

Oficialul a precizat că aprobarea acordată de Parlament vizează un anumit plafon de capabilități, dar implementarea efectivă depinde de deciziile operaționale ale părții americane. De asemenea, autoritățile române nu dețin informații detaliate despre misiunile specifice ale aeronavelor dislocate și nici despre calendarul complet al sosirii acestora.

„Noi am aprobat o serie de capacităţi care să vină pe teritoriul naţional, începând din ziua în care a fost dată aprobarea respectivă. Cum vor veni, când vor veni, este o decizie a partenerilor americani. Pot să vă spun că în acest moment nu au venit toate din lista aprobată de Parlament”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că intervalul aprobat pentru aeronavele americane este unul flexibil, fără ca statul român să controleze utilizarea acestora după dislocare. În acest context, rolul României este limitat la asigurarea condițiilor logistice și la garantarea faptului că aeronavele nu decolează de pe teritoriul național încărcate cu armament sau explozibili.

„De la 0 la 15, când vin, câte vin, nu este cu dispoziţie din partea statului român, cum de altfel nu este responsabilitatea statulului români unde pleacă aceste aeronave şi ce fac în zbor. Nu ni se cere nouă aproparea dacă acestea aeronave să plece să alimenteze în aer sau să nu alimenteze în aer. Noi punem la dispoziţie baza aeriană pentru avioanele respective. Ce fac partenerii din Statele Unite cu aceste avioane este responsabilitatea lor. Noi ne-am asigurat la Ministerul Apărării, înainte de discuţie din CSAT şi înainte de votul Parlamentului, că aceste aeronave nu vor pleca încălcate cu armament şi cu exploziv de pe bazele aeriene din România. Dar mai departe este decizia partenerului, că le-am oferit, dacă vreţi, parcare”, a explicat ministrul Apărării.

În ceea ce privește contextul internațional, ministrul a atras atenția că orice conflict militar amplifică nivelul de alertă și vigilență, inclusiv pentru România. Cu toate acestea, oficialul susține că deciziile recente, inclusiv dislocarea de militari americani, contribuie la consolidarea securității naționale și la creșterea capacității de descurajare.

„Orice conflict militar care apare oriunde în lume generează un grad sporit de vigilenţă din partea Armatei române. Tot primesc întrebarea dacă România mai este sigură, după ce s-a luat decizia de săptămână trecută cu permiterea partenerilor americani de a-şi desfăşura anumite capabilităţi aici. Răspunsul este unul singur: dacă săptămâna trecută, înainte de decizia asta, România avea un grad de siguranţă, după decizia asta gradul de siguranţă este mai mare. Suntem într-o situaţie mai sigură decât eram înaintea acestei decizii. Faptul că 500 de militari americani vin pe teritoriu naţional nu este ceva care ne scade siguranţa, este ceva care ne creşte capacitatea de descurajare”, a mai declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță a subliniat că efectul principal al acestor măsuri este întărirea poziției României în plan strategic, prin transmiterea unui semnal clar de descurajare.

„România, când se uită cineva la ea astăzi, ştiind aceste lucruri, emană un grad mai mare de descurajare. Nu este nimic cert în lumea asta”, a afirmat Miruță.

Decizia privind dislocarea de echipamente și forțe americane, caracterizate ca fiind defensive, a fost adoptată inițial în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ulterior validată de Parlament. Hotărârea a fost aprobată în plenul reunit cu o majoritate largă de voturi, în pofida tensiunilor și protestelor din partea unor parlamentari.