Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va trimite către Comisia Europeană noi propuneri privind decabornizarea și reducerea producției de energie pe bază de cărbune. Această măsură vine după ce jalonul legat de decarbonizare, stabilit în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), nu a fost îndeplinit la termen.

Conform declarațiilor premierului, autoritățile române trebuie să asigure un echilibru între respectarea angajamentelor europene și menținerea unei siguranțe energetice pentru consumul intern. Sistemul energetic național trebuie să fie capabil să facă față perioadelor de consum maxim, în special în timpul iernii.

”Este foarte important, pe de o parte, să respectăm aceste jaloane şi angajamentele pe care le luăm, dar în acelaşi timp, atunci când luăm decizii, să ne asigurăm că sistemul energetic naţional funcţionează în condiţii stabile, avem suficientă capacitate de producţie de energie, în aşa fel încât atunci când ai consumuri maxime, cum, de exemplu, este iarna, în perioadele geroase, să avem garanţia că sistemul naţional nu cedează şi că asigură o energie suficientă pentru tot sistemul. Pe această componentă vom veni cu propuneri în cursul săptămânii viitoare, în aşa fel încât, prin măsurile care le adoptăm, să aşezăm acest jalon în noi coordonate care ţin cont de aceste realităţi”, a anunţat premierul Ilie Bolojan, joi seară, la Bruxelles.

Îndeplinirea jaloanelor PNRR este foarte importantă pentru deblocarea unei cereri de plată de 2,5 miliarde de euro, ultima depusă de România în cadrul planului. Nerespectarea termenelor pentru decarbonizare poate întârzia semnificativ aceste finanțări.

România și-a asumat înlocuirea centralelor pe cărbune, considerate poluante și ineficiente, cu centrale pe gaz, panouri fotovoltaice și alte surse de energie regenerabilă. Totuși, procesul nu s-a realizat în termenii stabiliți. Premierul Bolojan a explicat că tranziția nu poate fi făcută peste noapte, iar măsurile propuse vor ține cont de realitățile sistemului energetic.

În cursul săptămânii viitoare, autoritățile vor formula măsuri revizuite pentru decarbonizare, care să permită respectarea angajamentelor PNRR fără a compromite funcționarea sistemului energetic.

Aceasta include garantarea unei producții de energie suficiente și stabilă, chiar și în perioadele de consum maxim.