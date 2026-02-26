Premierul Ilie Bolojan a avut discuții la Bruxelles cu Roxana Mînzatu, comisar european pe Drepturi și Competențe, și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie, în legătură cu proiectele pe care România trebuie să le implementeze prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Guvernului a prezentat principalele teme abordate, de la investiții și deficit bugetar până la dezvoltarea serviciilor consulare și sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate.

Ilie Bolojan a explicat că discuțiile s-au concentrat pe proiectele asumate de Guvern prin PNRR, menționând că două dintre acestea sunt esențiale pentru susținerea comunităților cu probleme.

Este vorba despre dezvoltarea unor centre dedicate în aceste comunități și despre proiecte privind pregătirea forței de muncă și reconversia profesională, astfel încât persoanele afectate de schimbările economice să poată fi reintegrate pe piața muncii.

„Am discutat despre proiectele pe care Guvernul României și le-a asumat prin PNRR sunt două proiecte importante pentru susținerea comunităților cu probleme, sunt centre care trebuie dezvoltate în aceste comunități și proiectele care trebuie derulate pentru pregătirea forței de muncă, reconversia profesională”, a afirmat Ilie Bolojan.

În dialogul cu Valdis Dombrovskis, premierul a arătat că au fost analizate provocările legate de bugetul României pentru acest an, în special în ceea ce privește bugetul de investiții.

Potrivit acestuia, există o presiune majoră pentru absorbția a aproximativ 10 miliarde de euro, în condițiile în care bugetul de investiții va depăși 7% din PIB, iar 3,6% reprezintă proiecte europene.

Bolojan a transmis că a reconfirmat în fața comisarului european pentru economie faptul că România își va atinge ținta de deficit de 6% și că va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei deficitului bugetar.

„Am discutat despre provocările care țin de bugetul nostru pentru anul acesta. E vorba de o mare provocare pe bugetul de investiții. Aici avem o provocare pe bugetul de investiții, avem o presiune să absorbim 10 miliarde de euro. Având un buget de investiții mare care va fi peste 7% din care 3,6% o reprezintă proiectele europene am confirmat încă o dată cu comisarul pentru Eocnomie că România va atinge o țintă de deficit de 6% și că vom respecta angajamentele pentru a corecta traiectoria de deficit”, a adăugat Ilie Bolojan.

În cadrul altor întâlniri pe care le-a avut la Bruxelles, premierul a discutat despre fondurile europene, bugetul României și viitorul exercițiu financiar multianual.

Ilie Bolojan a subliniat că prin creditele europene acordate în anii următori ar trebui susținute mai ales regiunile de graniță mai puțin dezvoltate, precum nord-estul și sud-estul țării, prin sprijinirea companiilor locale.

„Am avut mai multe întâlniri, în care principalele subiecte au fost fondurile europene, de bugetul României și de viitorul exercițiu financiar. Prin aceste credite care vor fi acordate în anii europeni să avem regiuni de graniță mai bine dezvoltate. Pentru România, în afară de regiunea de nord-vest, care este mai dezvoltată, este vorba de regiunea de nord-est și cea de sud-est. Trebuie dezvoltate și aceste zone prin susținerea companiilor locale”, a afirmat Bolojan.

Premierul a oferit detalii și despre o vizită neanunțată efectuată la Consulatul României din Bruxelles, un gest rar pentru un șef de Guvern aflat într-o deplasare oficială. Ilie Bolojan a precizat că a dorit să verifice modul în care sunt furnizate serviciile consulare, dacă acestea se desfășoară în condiții corespunzătoare și dacă cetățenii sunt tratați corect.

Totodată, Bolojan a anunțat că Guvernul va insista pentru deschiderea unor noi consulate în Germania și Franța, în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru românii din diaspora. Digitalizarea ar trebui să devină o practică obișnuită în toate consulatele, iar prezența consulilor în comunitățile de români, inclusiv la bisericile românești deschise în weekend, este considerată necesară.