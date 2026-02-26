Premierul Ilie Bolojan a confirmat joi, la Bruxelles, că legea privind reforma pensiilor magistraților urmează să fie promulgată în zilele următoare, marcând astfel îndeplinirea completă a jalonului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Această acțiune este importantă pentru ca România să poată recupera sumele alocate prin fondurile europene.

„În zilele următoare, va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, când vom comunica Comisiei Europene practic îndeplinirea sută la sută a jalonului. Am explicat situaţia şi, ca atare, Comisia a apreciat eforturile mari făcute pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune in practică acest angajament şi am încredere că după ce vom comunica toate documentele vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles.

Premierul a explicat că, după transmiterea tuturor documentelor, România se așteaptă la un răspuns favorabil din partea CE până la jumătatea lunii martie.

„Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă”, a spus Bolojan.

În cadrul discuțiilor cu președinta Comisiei Europene și echipa sa tehnică, Bolojan a evidențiat angajamentul României de a implementa reforma pensiilor magistraților și a reiterat optimismul că soluția adoptată va fi cea mai avantajoasă pentru țară.

”Din discuţia cu preşedinta si cu echipa sa tehnică sunt un optimist (…) iar eu cred că acest efort mare făcut pentru a corecta lucrurile este de natură să ne facă să sperăm că şi Comisia Euroepană va căuta să adopte cea mai bună soluţie pe care o poate pune în practică pentru România. Am incredere că CE va adopta cea mai bună soluţie posibilă, sunt un optimist”, a mai spus Ilie Bolojan.

Decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a fost publicată joi, prin care sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost respinsă, confirmând constituționalitatea legii Guvernului. După publicarea în Monitorul Oficial, președintele Nicuşor Dan are termen de maximum 10 zile pentru promulgarea legii.