Andrei Gavriliu, Sales Engineer în cadrul AXIS Communications, a explicat pentru Capital cum funcționează semnarea criptografică a fiecărui cadru video și de ce aceste tehnologii ar putea deveni standard în investigațiile oficiale.

„La nivel general, camera generează un hash al datelor video codate. Combină aceste hash-uri cu metadate, semnează informația rezultată folosind o cheie privată și integrează rezultatul în fluxul H.264/H.265 prin intermediul cadrelor SEI. Axis precizează că fiecare cadru video este hash-uit și că semnăturile sunt generate în mod repetat pe baza acestor hash-uri, în timp ce ONVIF explică faptul că validarea se realizează ulterior cu GOP (Group of Pictures – secvență de cadre video interdependente), prin verificarea certificatelor, validarea semnăturilor, recalcularea hash-urilor și confirmarea faptului că ordinea și conținutul corespund în continuare. Axis mai menționează că cheia publică este inclusă în fluxul video și securizată prin mecanisme de atestare, motiv pentru care fluxul poate fi auto-validant atunci când este gestionat corect", a explicat Andrei Gavriliu pentru Capital.

„În ceea ce privește modificările realizate după captare, nivelul de protecție este ridicat. Axis precizează că orice modificare, chiar și la nivelul unui singur pixel față de original, invalidează autenticitatea, menționând totodată că procesul de semnare este ancorat la dispozitiv prin Axis Edge Vault și identitatea unică a camerei. Modelul de validare ONVIF este explicit: dacă ordinea este păstrată și unitățile necesare sunt prezente, conținutul poate fi validat ca autentic; în caz contrar, acesta este marcat ca neautentic, nesemnat sau autentic cu unități lipsă. Ceea ce oferă acest mecanism este o integritate puternică după momentul captării, însă nu garantează protecția împotriva unor scene regizate în lumea reală sau a unor manipulări care au loc înainte ca fluxul video să fie semnat de cameră”, a mai spus specialistul.

„Niciun sistem de securitate nu este complet lipsit de riscuri, însă falsificarea unei semnături valide fără acces la cheia privată este o problemă fundamental diferită față de simpla editare a unui fișier video. Axis precizează că cheile de semnare sunt stocate în componente protejate hardware, rezistente la manipulare, în cadrul Edge Vault, iar documentația sa de securizare descrie un keystore conceput pentru a preveni extragerea neautorizată. În același timp, ONVIF impune validarea certificatelor în raport cu autorități de certificare externe de încredere (CA). Pe baza acestui design, scenariile de risc mai realiste sunt compromiterea dispozitivului înainte de semnare, practici deficitare de gestionare a cheilor sau fluxuri de export care elimină datele SEI sau certificatele, mai degrabă decât situația în care un atacator ar putea genera cu ușurință semnături valide din punct de vedere matematic”, a subliniat acesta.

„Cred că încrederea se va împărți în două direcții. Conținutul video neautentificat va fi privit din ce în ce mai mult cu scepticism, în timp ce materialele autentificate, cu o proveniență clară, vor deveni mult mai valoroase. NIST susține deja că deepfake-urile afectează capacitatea noastră de a diferenția între conținut real și cel sintetic și că urmărirea provenienței poate contribui la stabilirea autenticității și credibilității; ONVIF promovează aceeași abordare în domeniul supravegherii, prin susținerea autentificării la sursă, „de la cameră la instanță”. Sistemul judiciar resimte deja această presiune, NCSC raportând îngrijorări tot mai mari cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra încrederii în instanțe”, a completat Andrei Gavriliu.

Întrebat dacă astfel de tehnologii vor deveni standard în instanțe sau investigații oficiale, reprezentantul companiei a apreciat că acest lucru este probabil, în special în cazurile cu miză ridicată. Cel mai probabil, procesul va începe ca bună practică, va continua ca standard de facto și ulterior ar putea deveni cerință legală formală.

El a subliniat că nu este vorba despre un scenariu teoretic de viitor, deoarece și în prezent probele video prezentate în instanță sunt analizate de experți criminaliști în cadrul procedurilor judiciare existente. Judecătorii și oficialii pot solicita opinii de specialitate pentru evaluarea autenticității, integrității și eventualelor manipulări, mai ales când valoarea probatorie este ridicată.

În acest context, noile tehnologii ar urma să susțină și să eficientizeze un proces deja existent. Europol recomandă metode de înregistrare testate și măsuri tehnice de protecție împotriva manipulării, NCSC publică ghiduri pentru evaluarea probelor generate de inteligența artificială, iar ONVIF standardizează semnarea media pentru compatibilitate între branduri și sisteme diferite.