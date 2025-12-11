Revolut, compania fintech globală cu peste 65 de milioane de clienți în toată lumea și peste 4,5 milioane în România, a dat publicității un nou raport, bazat pe date interne și un studiu realizat de Dynata, evidențiind tendințele în finanțele personale, în 2025, și perspectivele pentru 2026.

Datele arată că, în abordarea bugetelor personale, românii se bazează tot mai mult pe tehnologie și pe automatizare, în timp ce bugetarea manuală scade ca importanță.

Pe măsură ce costul vieții crește, definiția bunăstării financiare se schimbă. Confruntați cu majorări ale taxelor, incertitudine economică și austeritate, 34% dintre respondenți menționează că, în 2026, obiectivul lor principal este de a lua decizii financiare mai inteligente, în timp ce 23% își propun să își dezvolte activ activele financiare, mai degrabă decât să economisească.

„Comportamentul nostru în preajma banilor e în bună parte condus de o poveste personală. Pentru a înțelege investiții, economii și cheltuieli, avem nevoie de psihologie în aceeași măsură în care avem nevoie de educație financiară”, spune Andreea Roșca, jurnalist, scriitor și antreprenor, fondator al platformei ”The Vast&The Curious”.

Raportul Revolut arată că românii nu au suficientă claritate asupra cheltuielilor zilnice. Deși 44% dintre români recunosc că au unul sau două abonamente lunare – de la streaming (38%) la fitness (12%) – eficiența financiară rămâne o problemă.

60% declară că plătesc pentru cel puțin un abonament pe care nu îl folosesc.

35% refuză să anuleze aceste servicii neutilizate, temându-se că „le-ar putea fi de folos mai târziu”.

Datele Revolut sugerează nevoia unei vizibilități mai bune, instrumentele de urmărire a plăților recurente devenind esențiale pentru cei 48% dintre respondenți care cheltuiesc lunar sub 100 RON pe aceste servicii.

Conform datelor interne Revolut, în 2025, românii au cheltuit în medie 60 de lei/tranzacție pentru abonamente și plăți recurente pentru utilități, efectuând aproape 39 de milioane de tranzacții către diferiți furnizori pentru a plăti internetul, telefonia mobilă, abonamentele la diversele servicii de streaming sau cablu tv.

2026 se anunță a fi anul cheltuielilor inteligente. „Noua mantră” a societății este din ce în ce mai mult legată de inteligența artificială, 55% dintre respondenți recunoscând că inteligența artificială le influențează comportamentul de consum.

Economii inteligente: 26% folosesc inteligența artificială special pentru a economisi bani la cumpărăturile pentru Crăciun și finalul anului.

26% folosesc inteligența artificială special pentru a economisi bani la cumpărăturile pentru Crăciun și finalul anului. Barierele rămân: În timp ce rata de adopție crește, 15% se tem că inteligența artificială nu se va potrivi cu propriile gusturi și preferințe, iar 12% invocă îngrijorări legate de confidențialitatea datelor.

După ce în anii de după pandemia de COVID-19 ne-am confruntat cu un val de „călătorii din răzbunare”, anul 2026 va fi definit ca unul al „turismului de evadare” – călătoriile sunt văzute ca un mod de a lua o pauză de la poverile financiare și mentale zilnice.

35% dintre respondenți ar călători pentru a elibera presiunea psihologică.

13% călătoresc special pentru a scăpa de grija facturilor și a responsabilităților financiare.

Datele Revolut indică faptul că, deși destinațiile tradiționale precum Grecia, Bulgaria și Italia rămân populare, există un interes tot mai mare pentru destinațiile exotice precum Japonia, Thailanda sau Vietnam, deoarece consumatorii caută deconectarea totală.

„Viziunea noastră «Banking and Beyond» merge dincolo de serviciile de plăți. Revolut aduce toate instrumentele necesare clienților pentru a diminua presiunile financiare. Datele din studiile comandate de noi ne arată că 43% dintre oameni își doresc, pentru anul viitor, mai multă disciplină financiară, iar 23% caută instrumente digitale pentru a automatiza gestionarea averii lor. Fie că este vorba de utilizarea inteligenței artificiale sau de integrarea multiplelor servicii financiare într-o singură aplicație pentru gestionarea cheltuielilor și a nevoilor legate de călătorii, suntem alături de clienții noștri pentru a-i ajuta să treacă de la anxietatea financiară la un control financiar superior în 2026”, afirmă Florina Moisei, director general la Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București.

În privința investițiilor, studiul Revolut arată că românii își doresc să perfecționeze obiceiurile de investiții în anul următor. Tendința este de a se îndepărta de speculații și să treacă la investiții pe termen lung, axate pe obiective. Un aspect încurajator este dat de reducerea percepției că există un decalaj de încredere în investiții între sexe. 39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de pricepute la investiții ca și bărbații.

Datele interne Revolut susțin concluziile. În octombrie 2025, numărul femeilor din România care au investit cu Revolut a crescut cu 25% față de 17% pentru bărbați, iar suma totală investită de femei a crescut cu 87% pentru acestea, față de 67% pentru bărbați.

Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București, a explicat: „Asistăm la o maturizare a pieței locale, cei interesați de investiții făcând tranziția de la speculații la investiții documentate. În timp ce 32% dintre români menționează lipsa fondurilor, iar 21% consideră că nu au informațiile necesare pentru a începe să investească, prioritatea noastră este democratizarea accesului unei diversități de profiluri de investitori la aceste instrumente. Prin oferirea de servicii de trading cu costuri reduse, cum ar fi acțiunile fracționate și ETF-urile, în același loc, în aceeași aplicație, eliminăm barierele care odinioară împiedicau oamenii să își construiască o bază de active pe termen lung.”

Iată în continuare mai multe informații din studiul Revolut și Dynata:

44% dintre români au 1 sau 2 abonamente lunare la diverse servicii

38% la servicii de streaming, 28% la telefonie mobilă sau internet, 12% la săli de fitness; 11% la jocuri video/ platforme de gaming

48% cheltuiesc sub 100 de lei pe lună pe aceste servicii; 29% între 100 și 500 de lei/lună;

60% declară că plătesc degeaba cel puțin un abonament lunar; 35% spun că nu îl opresc deoarece ”ar putea să îl folosească mai târziu”

32% dintre români se plâng că nu dețin suficiente fonduri suplimentare peste nevoile cotidiene pentru a investi;

21% nu au suficiente informații și cunoștințe;

19% se tem de pierderea banilor investiți;

10% nu au un obiectiv clar 10% spun că nimic nu îi oprește

9% nu se simt motivați să investească.

39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de pricepute ca bărbații în a investi. Cei care susțin contrariul – 33%.

43% dintre respondenți ar vrea să fie mai disciplinați (autocontrol);

33% să fie mai educați financiar ca să își țină finanțele sub control;

23% să folosească instrumente digitale care să îi ajute cu servicii diverse (investiții, economii);

17% sprijin din partea familiei, apropiaților pentru a-și gestiona mai bine banii.

26% dintre români spun că folosesc AI ca să economisească bani în luna cadourilor; 19% ca să fie mai creativi; 15% de curiozitate; 14% ca să economisească; 16% nu folosesc deloc AI pentru cumpărături.

55% dintre respondenți recunosc că AI le influențează comportamentul de consumator și modul în care cheltuiesc într-o măsură mai mică sau mai mare față de anul trecut, față de 32% care spun că nu a crescut influența AI asupra acestor aspecte ale vieții financiare.

Cea mai mare reținere/ temere față de AI: că nu le-ar putea nimeri gusturile (15%), confidențialitatea datelor (12%), 10% că le-ar lua plăcerea de ghici ceea ce este mai potrivit; 21% nu au niciun fel de grijă

35% dintre respondenți spun că ar pleca într-o călătorie ca să se elibereze de presiunea psihică;

13% ca să scape de grija facturilor și a responsabilităților financiare;

12% de stresul de la locul de muncă; 5% pentru a uita de sarcinile din familie;

28% spun că nu fug în vacanță ca să scape de responsabilități.