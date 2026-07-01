Prețurile continuă să crească în zona euro, chiar dacă inflația s-a redus. Energia rămâne principalul factor care afectează economia

Rata anuală a inflației în zona euro este estimată la 2,8% în luna iunie 2026, în scădere față de nivelul de 3,2% înregistrat în luna mai, potrivit estimării preliminare publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Datele arată că, deși ritmul general al creșterii prețurilor s-a temperat, energia continuă să reprezinte principalul motor al inflației în zona euro. În iunie, prețurile la energie sunt estimate să fi crescut cu 8,7% în ritm anual, după o majorare de 10,8% în luna mai.

Pe locul al doilea în ceea ce privește contribuția la inflație se situează serviciile, cu o rată anuală estimată la 3,2%, în scădere de la 3,5% în luna precedentă. Categoria alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului a înregistrat o rată anuală a inflației de 1,6%, comparativ cu 1,9% în mai, în timp ce bunurile industriale neenergetice au rămas stabile, cu o creștere anuală de 0,9%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP), care include toate categoriile de produse și servicii, a înregistrat o creștere anuală de 2,8% în iunie, după ce în luna mai urcase la 3,2%. În termeni lunari, prețurile au scăzut cu 0,1%, conform informațiilor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Excluzând energia, inflația anuală a fost estimată la 2,2%, față de 2,4% în mai. Dacă sunt excluse atât energia, cât și alimentele neprocesate, rata anuală a inflației rămâne la 2,2%. În cazul inflației de bază, care exclude energia, alimentele, alcoolul și tutunul, nivelul estimat pentru iunie este de 2,4%, în scădere de la 2,6% în luna precedentă.

În categoria alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului, inflația anuală a coborât la 1,6%, de la 1,9% în mai. Produsele alimentare procesate, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de numai 1%, față de 1,1% în luna precedentă, în timp ce alimentele neprocesate au consemnat o rată anuală a inflației de 3,2%, în scădere de la 4%.

După ce în ianuarie și februarie 2026 energia înregistra scăderi anuale de 4% și, respectiv, 3,1%, prețurile au revenit pe creștere în martie, cu 5,1%, accelerând ulterior la 10,8% în aprilie și mai, înainte de a se tempera la 8,7% în iunie.

În ceea ce privește serviciile, rata anuală a inflației a fost estimată la 3,2%, după ce în luna mai urcase la 3,5%, iar bunurile industriale neenergetice au rămas la nivelul de 0,9%.

La nivelul statelor membre ale zonei euro, cele mai ridicate rate anuale ale inflației estimate pentru luna iunie au fost înregistrate în Lituania, cu 5,5%, Bulgaria, cu 5,3%, Croația, cu 4,2%, Cipru, cu 4%, Grecia, cu 3,9%, Luxemburg, cu 3,8% și Slovenia, cu 3,7%.

Spania a înregistrat o inflație anuală estimată la 3,6%, Slovacia la 3,5%, Letonia la 3,3%, Irlanda la 3,2%, Italia la 3,1%, Austria la 3,1%, Portugalia la 3,1% și Belgia la 3%.

În Germania, cea mai mare economie a zonei euro, rata anuală a inflației este estimată la 2,4%, în scădere față de 2,7% în luna mai. Franța a înregistrat una dintre cele mai reduse rate ale inflației, de 2%, față de 2,8% în luna precedentă, în timp ce Finlanda a raportat o rată de 2,7%, Estonia de 2%, iar Malta de 1,9%.

Datele arată că Estonia și Franța au înregistrat printre cele mai puternice temperări ale inflației în luna iunie, în timp ce Lituania a consemnat o nouă accelerare a creșterii prețurilor.

Pentru Olanda, Eurostat nu a publicat încă estimarea preliminară pentru luna iunie 2026.

Evoluția din iunie indică o moderare a presiunilor inflaționiste în zona euro, însă nivelul ridicat al prețurilor la energie continuă să reprezinte principalul risc pentru stabilitatea prețurilor în perioada următoare.