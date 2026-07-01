Prețurile continuă să crească în zona euro, chiar dacă inflația s-a redus. Energia rămâne principalul factor care afectează economia
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Rata anuală a inflației în zona euro este estimată la 2,8% în luna iunie 2026, în scădere față de nivelul de 3,2% înregistrat în luna mai, potrivit estimării preliminare publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.
Prețurile continuă să crească în zona euro, chiar dacă inflația s-a redus
Datele arată că, deși ritmul general al creșterii prețurilor s-a temperat, energia continuă să reprezinte principalul motor al inflației în zona euro. În iunie, prețurile la energie sunt estimate să fi crescut cu 8,7% în ritm anual, după o majorare de 10,8% în luna mai.
Pe locul al doilea în ceea ce privește contribuția la inflație se situează serviciile, cu o rată anuală estimată la 3,2%, în scădere de la 3,5% în luna precedentă. Categoria alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului a înregistrat o rată anuală a inflației de 1,6%, comparativ cu 1,9% în mai, în timp ce bunurile industriale neenergetice au rămas stabile, cu o creștere anuală de 0,9%.
Indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP), care include toate categoriile de produse și servicii, a înregistrat o creștere anuală de 2,8% în iunie, după ce în luna mai urcase la 3,2%. În termeni lunari, prețurile au scăzut cu 0,1%, conform informațiilor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Excluzând energia, inflația anuală a fost estimată la 2,2%, față de 2,4% în mai. Dacă sunt excluse atât energia, cât și alimentele neprocesate, rata anuală a inflației rămâne la 2,2%. În cazul inflației de bază, care exclude energia, alimentele, alcoolul și tutunul, nivelul estimat pentru iunie este de 2,4%, în scădere de la 2,6% în luna precedentă.
În categoria alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului, inflația anuală a coborât la 1,6%, de la 1,9% în mai. Produsele alimentare procesate, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de numai 1%, față de 1,1% în luna precedentă, în timp ce alimentele neprocesate au consemnat o rată anuală a inflației de 3,2%, în scădere de la 4%.
Sectorul energetic continuă să fie extrem de volatil
După ce în ianuarie și februarie 2026 energia înregistra scăderi anuale de 4% și, respectiv, 3,1%, prețurile au revenit pe creștere în martie, cu 5,1%, accelerând ulterior la 10,8% în aprilie și mai, înainte de a se tempera la 8,7% în iunie.
În ceea ce privește serviciile, rata anuală a inflației a fost estimată la 3,2%, după ce în luna mai urcase la 3,5%, iar bunurile industriale neenergetice au rămas la nivelul de 0,9%.
La nivelul statelor membre ale zonei euro, cele mai ridicate rate anuale ale inflației estimate pentru luna iunie au fost înregistrate în Lituania, cu 5,5%, Bulgaria, cu 5,3%, Croația, cu 4,2%, Cipru, cu 4%, Grecia, cu 3,9%, Luxemburg, cu 3,8% și Slovenia, cu 3,7%.
Spania a înregistrat o inflație anuală estimată la 3,6%, Slovacia la 3,5%, Letonia la 3,3%, Irlanda la 3,2%, Italia la 3,1%, Austria la 3,1%, Portugalia la 3,1% și Belgia la 3%.
În Germania, cea mai mare economie a zonei euro, rata anuală a inflației este estimată la 2,4%, în scădere față de 2,7% în luna mai. Franța a înregistrat una dintre cele mai reduse rate ale inflației, de 2%, față de 2,8% în luna precedentă, în timp ce Finlanda a raportat o rată de 2,7%, Estonia de 2%, iar Malta de 1,9%.
Datele arată că Estonia și Franța au înregistrat printre cele mai puternice temperări ale inflației în luna iunie, în timp ce Lituania a consemnat o nouă accelerare a creșterii prețurilor.
Pentru Olanda, Eurostat nu a publicat încă estimarea preliminară pentru luna iunie 2026.
Evoluția din iunie indică o moderare a presiunilor inflaționiste în zona euro, însă nivelul ridicat al prețurilor la energie continuă să reprezinte principalul risc pentru stabilitatea prețurilor în perioada următoare.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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