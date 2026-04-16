Relația dintre PSD și PNL a ajuns într-un punct critic, iar viitorul actualei formule guvernamentale atârnă de un fir de păr. Social-democrații transmit semnale clare că nu mai sunt dispuși să continue colaborarea executivă, dacă liberalii nu renunță la susținerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Anunțul a fost făcut, joi, de Claudiu Manda, secretar general al PSD, în cadrul podcastului Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, emisiune la care a participat și jurnalistul Mirel Curea.

Liderul social-democrat a subliniat că tensiunile au atins un prag peste care nu se mai poate trece, iar decizia finală va fi luată în forurile statutare ale partidului. Manda a spus că opinia sa este împărtășită de o parte importantă a bazei partidului, care vede în actuala conducere a Guvernului un obstacol.

„Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot și eu pentru data de 20. Voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuși să vedem ceilalți colegi ai noștri cum se poziționează și rămâne să vedem ce se întâmplă și după data de 20”, a anunțat Manda.

Dincolo de disputa politică directă cu premierul propus de PNL, PSD pregătește o analiză internă profundă. Data de 20 devine astfel un reper esențial pentru stabilitatea politică a României, fiind momentul în care social-democrații vor decide dacă mai rămân la masa guvernării.

„Eu cred că sunt două componente pe care le putem discuta despre această guvernare până la urmă, pentru că noi nu facem această consultare pe data de 20 doar să vorbim de domnul Ilie Bolojan. Este și o evaluare internă, autoevaluare, evaluăm inclusiv miniștrii noștri, vedem ce a fost bine, ce n-a fost bine, vedem și pe viitor, alături de vedere, performanța miniștilor noștri.

Dar avem o dată o componentă a guvernării, dacă suntem mulțumiți și dacă până la urmă acest Guvern, din care am făcut parte și asumăm că facem parte, a guvernat pentru români sau împotriva românilor. Și avem al doilea subiect pe care îl putem discuta astăzi, relația și dialogul cu domnul Ilie Bolojan ca reprezentant al acestei coaliții pe funcția de prim-ministru”, a explicat invitatul lui Dan Andronic.

Un alt argument adus de Claudiu Manda pentru schimbarea de direcție politică este situația economică actuală. Secretarul general al PSD susține că guvernarea actuală a dus la o scădere a puterii de cumpărare, ceea ce a generat o nemulțumire profundă în rândul populației.

„Ori, dacă o luăm pe prima componentă, eu cred că nu trebuie să decidă PSD-ul sau doar PSD-ul ce e de făcut de aici încolo, pentru că ne uităm la puterea de cumpărare a românilor, mergem pe stradă toți, ne întreabă lumea când scăpăm, dacă scăpăm, de ce nu scăpăm, de ce nu îi scăpăm, de Ilie Bolojan. Și sunt indicatorii economici”, a punctat social-democratul.

Conform acestuia, cifrele oficiale reflectă o realitate socială dură, marcată de inflație și de costuri de trai din ce în ce mai greu de suportat pentru românii de rând.