Social-democrații au demarat o amplă consultare în partid, care va culmina luni, la ora 17:00, cu un vot organizat la Parlament. Aproximativ 5.000 de membri sunt așteptați să participe la acest proces decizional, în care se va stabili inclusiv poziția față de actuala guvernare.

Potrivit conducerii PSD, rezultatul votului va reflecta opinia electoratului și va ghida strategia partidului în perioada următoare.

Sorin Grindeanu a declarat că deciziile partidului vor fi aliniate la percepția populației, invocând date conform cărora un procent semnificativ dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

”Noi facem aceste consultări pentru că România se află, din punctul nostru de vedere, la un punct de cotitură. Noi trebuie să decidem, având responsabilitatea celui mai mare partid din Parlament, care este calea pe care trebuie să mergem şi o să luăm această decizie, luni, la acea consultare pe care o vom avea la ora 5 şi deciziile pe care PSD-ul le va lua vor fi în concordanţă cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun în acest moment că ne îndreptăm într-o direcţie greşită”, a declarat Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei.

Liderul PSD a subliniat că semnalele primite din teritoriu sunt consistente, indiferent de regiune, și indică o nemulțumire generalizată față de actuala guvernare.

Înaintea deciziei finale, PSD va realiza și o analiză internă a activității miniștrilor săi. Aceștia urmează să prezinte atât realizările, cât și obiectivele neîndeplinite, într-un exercițiu de transparență și responsabilitate politică.

”Lumea spune peste tot acelaşi lucru. Fie că am fost la Bacău, pe regiunea Moldovei, că am fost la Brăila, pe sud-est, Bucureşti, Oltenia, la Braşov spune acelaşi lucru, că în acest moment direcţia este una greşită, direcţia pentru România, că această guvernare nu mai oferă speranţă. Acest lucru poate este cel mai grav lucru, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proşti, care arată o scădere a economiei, care arată şomaj în creştere şi nu mă refer la şomajul din sectorul public. Sunt 55.000 de şomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat din România. Inflaţia este la 10%. Deci din start trăim cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflaţia la 4%, vă aduc aminte, în mai anul trecut”, a transmis Sorin Grindeanu.

Această autoevaluare este văzută ca un pas necesar pentru fundamentarea unei decizii informate privind viitorul partidului în coaliție.

Președintele PSD a afirmat că actuala guvernare nu mai oferă perspective pozitive pentru populație, invocând deteriorarea unor indicatori economici relevanți. Printre problemele semnalate se numără creșterea șomajului în sectorul privat și accelerarea inflației, care afectează direct nivelul de trai.

În acest context, Ilie Bolojan, premierul vizat de consultarea internă, se află în centrul criticilor privind direcția economică adoptată.

Unul dintre mesajele centrale transmise de liderul social-democrat este că stabilitatea politică nu este suficientă în absența rezultatelor economice concrete.

”Văd în ultimele zile că se vorbeşte de o anumită armonie pe care PSD-ul ar putea să o strice, această stabilitate. Să ştiţi că stabilitate fără prosperitate, eu nu văd să-şi aibă rostul. Stabilitatea este bună într-o coaliţie de guvernare atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine, atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă eşti responsabil, încerci să îndrepţi acele lucruri. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Şi lucrurile nu merg bine. Avem alegeri duminică în Bulgaria, dacă nu mă înşel. Cred că e al optulea rând de alegeri în ultimii trei ani sau patru. Şi Bulgaria, din punct de vedere economic, în acest moment, pe toate agenţiile de rating, bulgarii sunt clasaţi mai bine decât noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a susținut că o coaliție de guvernare trebuie să genereze prosperitate pentru cetățeni, altfel stabilitatea devine lipsită de relevanță. În opinia sa, responsabilitatea politică presupune intervenții atunci când direcția actuală nu produce rezultate.

În perspectiva votului de luni, liderul PSD a făcut apel la membrii partidului să adopte o abordare pragmatică, bazată pe rațiune și nu pe emoții politice.

Mesajul vine într-un context în care scena politică este marcată de tensiuni și polarizare, iar decizia social-democraților ar putea avea consecințe semnificative asupra stabilității guvernamentale.

”Eu am făcut apel să dăm un vot raţional. Nu unul emoţional. E foarte multă emoţie în politică în ultimele luni în România, dar eu cred că noi toţi avem nevoie de raţiune. Şi apelul meu astăzi a fost, şi la celelalte întâlniri regionale, să dăm un vot raţional, un vot pentru români, un vot care să aducă mai mult bine românilor dincolo de aceste emoţii politice pe care le vedem în fiecare zi”, a transmis preşedintele PSD.

ȘTIRE INIȚIALĂ

PSD se pregătește pentru un moment politic important, după ce conducerea a anunțat organizarea unei consultări interne programate pentru 20 aprilie. Decizia vine într-un context marcat de dispute în interiorul coaliției de guvernare și de nemulțumiri exprimate public față de direcția actualelor măsuri economice și administrative.

Conform informațiilor comunicate de lideri ai formațiunii, PSD va solicita opinia membrilor săi într-un format de tip referendum intern. Scopul este evaluarea poziției partidului față de actualul parcurs guvernamental și față de direcțiile de reformă promovate la nivel executiv.

Evenimentul este programat pentru 20 aprilie și este considerat de analiști politici un posibil punct de inflexiune în strategia PSD la nivel național.

”Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nici o variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic. Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe. Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon. La comentariile corului de lăudători.”, spune Sorin Grindeanu pentru gandul.ro.

În spațiul public, reprezentanți ai PSD au exprimat rezerve față de modul în care sunt implementate reformele economice, susținând că acestea pun presiune asupra veniturilor populației și mediului economic.

Nemulțumirile vizează în special echilibrul dintre politicile de austeritate și obiectivele sociale asumate de guvernare. În acest context, discursul politic intern a devenit tot mai critic la adresa modului de implementare a reformelor.

Consultarea internă are loc pe fondul unor tensiuni crescute în coaliție, generate de diferențe de viziune privind direcția economică și administrativă a României.

PSD își reafirmă necesitatea unor politici care să prioritizeze impactul social al reformelor, în timp ce alte segmente ale guvernării susțin măsuri de ajustare fiscală și eficientizare bugetară.

Deși nu există o decizie oficială privind ieșirea PSD de la guvernare, consultarea internă este interpretată în mediul politic ca un instrument prin care partidul își testează coeziunea și opțiunile strategice.

În funcție de rezultat, nu este exclusă o reanalizare a poziției PSD în cadrul coaliției, ceea ce ar putea conduce la o eventuală repoziționare politică la nivel guvernamental.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a efectuat o vizită la Memorialul Durerii de la Sighet, unde a remarcat că în secțiunea dedicată Banatului este expusă și fotografia bunicului său, Mihai Imbrescu. Acesta a fost, potrivit liderului social-democrat, un om de mare curaj, care a avut un rol esențial în formarea sa.

Grindeanu a subliniat că bunicul său a fost persecutat pentru că a ales să susțină rezistența anticomunistă din Munții Banatului, fiind condamnat la ani grei de închisoare și muncă silnică, executate la Caransebeș, Timișoara și în lagărele de la Canal.