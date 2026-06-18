Proiectul Autostrăzii Brașov – Făgăraș avansează: ecoducte și proceduri de aprobare

A fost emis Acordul de Mediu pentru proiectul Autostrada Brașov – Făgăraș, document care marchează o etapă administrativă importantă pentru acest obiectiv de infrastructură rutieră. Informația a fost transmisă de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol.

Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, Cristian Pistol, anunţă că, joi, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov – Făgăraş, care va avea o lungime de 49,3 km.Oficialul din CNAIR precizează că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia), dar şi alte 49 de poduri, pasaje şi viaducte.

„Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia). Tot pe traseul autostrăzii Brașov – Făgăraș au mai fost prevăzute 49 de poduri, pasaje și viaducte”, a transmis Cristian Pistol.

De asemenea, vor fi realizate:

un spațiu de servicii tip S3,

o parcare de scurtă durată,

un Centru de Întreținere și Coordonare.

Vor fi construite trei structuri de tip „cut and cover” (galerie acoperită), cu o lungime totală de aproximativ 800 de metri, care vor avea și rol de ecoducte pentru facilitarea traversării faunei. Documentația aferentă studiului de fezabilitate va fi transmisă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic, urmând apoi etapele de aprobare în Consiliul Interministerial și emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, potrivit declarațiilor lui Cristian Pistol.