Tânăra care îl acuză pe Cristian Boureanu de hărțuire rupe tăcerea și își spune povestea, în exclusivitate pentru Cancan.

Aceasta susține că nu avea nicio legătură directă cu Boureanu înainte de acest episod. L-a cunoscut printr-o prietenă, care întreținea o corespondență online cu fostul deputat.

„Vreau să precizez că eu cu Cristi nu am avut nicio legătură, nicio tangenţă, el nu ştia de existenţa mea până la prietena mea. El vorbea cu ea prin mesaje şi aşa mai departe, nu s-au văzut niciodată şi aşa am ajuns să ne cunoaştem, prin intermediul prietenei mele. Ne-am văzut prima dată acum două, trei zile…”, declară fata.

Invitația la cină a venit spontan, în urma unui mesaj trimis de acesta către prietena ei. A acceptat fără rezerve, mai ales că prima întâlnire fusese una plăcută.

Ajunse la el acasă, fetele au fost întâmpinate cu amabilitate. Boureanu s-a purtat exemplar, ba chiar s-a oferit să le gătească. Atmosfera era relaxată, iar totul părea în regulă.

„Da, acasă la el. Totul a decurs super bine, am vorbit, ne-a gătit, a fost super de treabă, efectiv s-a comportat ca un gentleman, aş putea spune ca un tată pentru că a avut grijă de noi, şi când am plecat a vrut să ne ducă acasă prietenul lui pentru că el a consumat alcool atunci.

Seara s-a încheiat fără incidente, prietenul politicianului le-a condus acasă.

După două zile, tânăra a acceptat din nou invitația lui Boureanu, de această dată pentru un grătar în timpul zilei. Părea o propunere nevinovată.

„După asta, două zile mai târziu, eu dormeam, prietena mea lucra, a venit şi m-a întrebat dacă vreau să mergem, din nou, să mâncăm un grătar la el acasă. Pentru că prima noastră întâlnire a fost super ok, chiar ne-a plăcut compania şi atmosfera am zis că da, de ce nu. A fost şi pe timpul zilei, a zis să mâncăm grătar şi să stăm la plajă”, spune ea.

Spune că a mers pentru că prima interacțiune fusese liniștitoare. Însă de această dată, atmosfera s-a schimbat radical. În timp ce vorbea la telefon cu psihologul său, Boureanu ar fi intrat peste ea în cameră, iritat că nu-i acorda atenție.

„Eu m-am dus direct în altă cameră ca să vorbesc cu psihologul respectiv la telefon ca să îmi spună ce s-a întâmplat după sesiune şi am stat la telefon cred că timp de 30 de minute timp în care el a intrat peste mine în cameră cred că de vreo două ori şi m-a întrebat de ce vorbesc la telefon, a început să ţipe la mine, mi-a zis nişte vorbe foarte urâte, mi-a zis că ăla vrea să te… (…) După ce am terminat de mâncat prietena mea mi-a zis să mergem pe terasă, eu nu aveam şlapi în picioare, ea era încălţată, ea s-a dus pe terasă, el m-a văzut că nu am şlapi şi cum am zis, şi mai demult el era foarte protector în sensul că avea grijă de noi, a zis „Nu ieşi pe terasă, stai să îţi dau şlapi”, povestește victima.

S-a simțit incomod, mai ales că episodul s-a desfășurat în prezența prietenei sale, iar psihologul a auzit conversația. În ciuda tensiunii, a încercat să continue seara în mod civilizat, acceptând să mănânce ceea ce le pregătise fostul deputat.

În timpul mesei, Boureanu a început să facă glume cu tentă sexuală. A întrebat dacă cele două prietene „împart tot”, insinuând o posibilă relație între ele. Tânăra i-a replicat ironic că, dacă e interesat de femei mai mature, îi poate face cunoștință cu mama ei. Fostul politician nu s-a sfiit să declare că avusese o astfel de relație.

Tânăra afirmă că, în ciuda acestei conversații stânjenitoare, a încercat să păstreze calmul. Era deja afectată de comportamentul agresiv dinainte. Voia să plece, dar circumstanțele nu îi permiteau o retragere discretă. Îi era frică să creeze o scenă.

„M-a întrebat dacă eu cu prietena mea împărţim tot. Era o glumă în sensul în care… Noi am precizat faptul că eu cu prietena mea suntem nişte prietene loiale şi că niciodată nu am discuta cu bărbatul cu care cealaltă discută. I-am zis că dacă vrea i-o dau pe mama că e de vârsta lui, iar el a început să pună întrebări despre mama, cum arată, cum e, şi după a început să precizeze faptul că el a avut o relaţie de natură intimă cu o mamă şi o fiică în acelaşi timp.(…) mi-a zis din nou la masă că psihologul meu vrea doar să mă… Că „Ce psiholog e ăla care te sună duminica pe tine să te consoleze”, povestește ea.

După cină, prietena tinerei a ieșit pe terasă, iar Boureanu i-a oferit acesteia șlapi pentru a o împiedica să iasă desculță. În acel moment, l-a urmat în dormitor. Acolo, susține ea, situația a degenerat complet.

„Lui îi plăcea de prietena mea. El a încercat înainte şi cu prietena mea, dar ea l-a refuzat şi el a acceptat refuzul. Faţă de mine… sunt şocată şi asta mă doare cel mai tare şi nu înţeleg de unde până unde a ajuns la mine. (..). Cum am precizat, am mâncat, a văzut că nu am şlapi a zis că merge să ia şlapii, am mers să ia şlapii, nu ştiam unde ţine şlapii şi l-am urmat. Am avut încredere că nu se întâmplă nimic adică… era şi prietena mea în casă”, spune victima.

Tânăra povestește că a avut norocul să aibă telefonul la ea. A început să filmeze, de teamă să nu pățească ceva grav.

„După, când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi s‑a întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva.

Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi sta bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis “Vezi ce simţi, vezi ce simţi” pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, spune tânăra.