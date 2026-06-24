România atrage tot mai multe investiții străine directe. Clasarea care o aduce pe locul 11 în Europa

Investițiile străine directe în România au revenit la 8,1 miliarde de euro în 2025, potrivit raportului EY Attractiveness Survey România 2026. Numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%, în timp ce la nivel european s-a înregistrat un declin de 7%. Evoluția a plasat România pe locul 11 în Europa după numărul proiectelor de investiții și pe locul 12 după locurile de muncă generate. Datele indică o consolidare a poziției țării pe harta investițională europeană, însă investitorii cer tot mai multă predictibilitate și reforme concrete.

Investițiile străine directe au înregistrat o evoluție pozitivă în România în 2025, pe fondul revenirii fluxurilor de capital și al creșterii numărului de proiecte anunțate. Conform raportului EY Attractiveness Survey România 2026, valoarea fluxurilor de investiții străine directe a ajuns la 8,1 miliarde de euro, iar numărul proiectelor a urcat la 109.

Un element important evidențiat de studiu este creșterea semnificativă a investițiilor de extindere. Acestea au reprezentat 55% din totalul proiectelor atrase, de două ori mai mult decât în anul precedent.

Potrivit autorilor raportului, această dinamică a fost alimentată în principal de investitorii care operează deja în România și care au decis să își dezvolte activitățile după ce au evaluat pozitiv condițiile locale, inclusiv disponibilitatea forței de muncă, nivelul costurilor și mediul operațional.

Structura investițiilor rămâne diversificată. Domeniile industriale, precum producția de echipamente și utilaje, continuă să atragă un volum important de capital, în timp ce sectoarele digitale, inclusiv software-ul și serviciile IT, își păstrează relevanța. În același timp, creșterea proiectelor din transport și logistică reflectă rolul tot mai important al României în lanțurile europene de aprovizionare.

Datele analizate de EY arată că România a avut o performanță peste media europeană în ceea ce privește atragerea de capital străin. Numărul proiectelor de investiții străine directe a crescut cu 16%, până la 109, în timp ce numărul locurilor de muncă generate de acestea a avansat cu 39%, ajungând la 5.710.

Aceste rezultate au plasat România pe locul 11 în Europa după numărul proiectelor și pe poziția a 12-a după numărul locurilor de muncă create. Performanța este cu atât mai relevantă cu cât la nivel european numărul proiectelor de investiții străine directe a scăzut cu 7%.

Cu toate acestea, raportul indică și o schimbare a percepției investitorilor. Aproximativ 52% dintre respondenți estimează că atractivitatea României se va îmbunătăți, însă doar 5% anticipează o creștere semnificativă.

În același timp, 41% dintre companii intenționează să realizeze investiții noi sau să își extindă activitatea, procent inferior celui înregistrat în anii anteriori. De asemenea, 34% dintre investitori au amânat, redus sau anulat proiecte în ultimele 12 luni, semnalând o orientare mai prudentă și o dependență mai mare de stabilitatea cadrului economic și legislativ.

Raportul EY relevă că tehnologiile bazate pe inteligență artificială încep să influențeze tot mai mult deciziile investiționale și percepția asupra atractivității economice a unei țări.

Peste jumătate dintre investitorii intervievați, respectiv 53%, consideră că dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale contribuie la atractivitatea României pentru investiții.

Pe de altă parte, 39% dintre respondenți apreciază că România este mai puțin competitivă decât alte piețe globale în ceea ce privește valorificarea oportunităților generate de această tehnologie.

„România intră într-o nouă etapă a ciclului investițional cu rezultate solide și un profil investițional în consolidare, dar și cu un nivel mai ridicat de exigență din partea investitorilor. Menținerea competitivității va depinde de capacitatea de a transforma avantajele structurale în rezultate concrete: infrastructură livrată, reglementări simplificate, politici predictibile și o economie pregătită pentru investiții tehnologice și sustenabile”, notează realizatorii cercetării.

Analiza EY Attractiveness Survey România 2026 utilizează două surse principale de date: EY European Investment Monitor (EIM) și statisticile oficiale privind fluxurile de investiții străine directe publicate de Banca Națională a României.

Datele EIM au fost folosite pentru evaluarea poziției României în contextul investițional european și regional, inclusiv pentru comparații cu Polonia și Ungaria. Raportul analizează evoluțiile din sectoare precum producția industrială, tehnologia, logistica, cercetarea și dezvoltarea, precum și serviciile pentru afaceri.

Cercetarea de teren a fost realizată de FT Longitude în perioada martie–aprilie 2025, pe baza unui eșantion reprezentativ format din 100 de executivi de nivel senior, aflați în poziții de conducere de tip C-suite sau C-1.

Aproximativ 60% dintre participanți provin din companii cu sediul central în Europa, iar 40% reprezintă organizații cu sediul în alte regiuni ale lumii. Companiile incluse în studiu activează în șase mari sectoare economice și acoperă întregul spectru de dimensiuni, în funcție de cifra de afaceri.