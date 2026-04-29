Prima etapă din 2026 confirmă trendul ascendent al programului: 1.611 vouchere au fost utilizate pentru înlocuirea aparatelor vechi, cu consum ridicat, cu echipamente moderne și eficiente.

Beneficiarii au achiziționat în principal:

726 de frigidere

846 de mașini de spălat

Fiecare voucher a avut o valoare de 6.000 de lei, iar finanțarea a acoperit până la 70% din costul total al echipamentelor, cu condiția respectării standardelor europene de eficiență energetică.

Pentru o imagine clară asupra impactului programului, distribuția achizițiilor și a beneficiarilor arată astfel:

Indicator Valoare Vouchere utilizate 1.611 Valoare voucher 6.000 lei Procent finanțare până la 70% Frigidere achiziționate 726 Mașini de spălat achiziționate 846 Familii cu copii 1.105 Persoane vârstnice 294 Persoane cu dizabilități 212 (≈10%)

Aceste date evidențiază atât componenta economică, cât și cea socială a programului.

Selecția beneficiarilor s-a realizat prin platforma oficială de compensații, fiind prioritizate gospodăriile cu venituri reduse.

Sprijinul a fost direcționat în special către:

familii cu copii

persoane vârstnice

persoane cu dizabilități severe

Această abordare indică o strategie clară de reducere a inegalităților și de sprijinire a celor mai afectați de costurile ridicate la energie.

Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a subliniat că programul reflectă o orientare tot mai clară către consum responsabil.

Potrivit acestuia, populația devine mai conștientă de impactul consumului energetic asupra bugetului familiei, iar astfel de programe contribuie direct la creșterea confortului și a calității vieții.

De asemenea, ambasadoarea Uniunii Europeane în Moldova, Iwona Piórko, a evidențiat rolul programului în reducerea facturilor și în accelerarea tranziției verzi.

De la lansarea programului în 2024, peste 41.600 de electrocasnice au fost înlocuite la nivel național.

Efectele sunt multiple:

scăderea consumului de energie la nivel de gospodărie

reducerea facturilor lunare

diminuarea emisiilor și a impactului asupra mediului

Reprezentantul GIZ Moldova, Viorel Albu, a explicat că fiecare voucher utilizat reprezintă un pas concret spre eficiență energetică și reciclare responsabilă.

Programul EcoVoucher funcționează pentru că îmbină mai multe componente esențiale:

1. Accesibilitate financiară

Reducerea costurilor inițiale face posibilă achiziția de echipamente eficiente chiar și pentru familiile cu venituri mici.

2. Targetare socială corectă

Fondurile ajung la categoriile cele mai vulnerabile, unde impactul este maxim.

3. Beneficii economice directe

Electrocasnicele eficiente reduc consumul și implicit facturile lunare.

4. Impact asupra mediului

Reducerea consumului energetic și reciclarea aparatelor vechi contribuie la obiectivele climatice.

În contextul creșterii costurilor la energie, astfel de programe devin instrumente-cheie pentru stabilitatea economică a gospodăriilor.

EcoVoucher este implementat de autoritățile din Republica Moldova prin Centrul Național pentru Energie Durabilă, în cadrul unui proiect dedicat eficienței energetice.

Finanțarea este asigurată de:

Guvernul Germaniei

Uniunea Europeană

Norvegia

Danemarca

Programul EcoVoucher se conturează ca un model de succes în regiune, combinând sprijinul social cu obiectivele economice și de mediu.

Pe termen lung, extinderea unor astfel de inițiative poate contribui la reducerea dependenței energetice și la creșterea rezilienței economice a populației.