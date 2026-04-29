Autoritatea din Republica Moldova a prezentat rezultatele ca fiind un semn al unei administrări fiscale mai transparente și mai echitabile, realizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile exporturilor de bunuri și servicii, precum și investițiilor capitale.

În primele trei luni ale anului au fost emise peste o mie de decizii de restituire, cu mai mult de o sută în plus față de perioada similară a anului trecut. Măsurile au vizat 778 de contribuabili, ceea ce indică o creștere atât a numărului de beneficiari, cât și a valorii medii restituite per agent economic, care a ajuns la 1,36 milioane de lei, conform datelor înregistrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) din Republica Moldova.

Unul dintre progresele importante semnalate de autoritatea fiscală este digitalizarea și simplificarea procedurilor. Mai mult de jumătate dintre deciziile de restituire au fost emise fără control prealabil, aspect interpretat ca o creștere a nivelului de conformare voluntară și o încredere mai mare în corectitudinea declarațiilor fiscale depuse de agenții economici. Totodată, toate cererile depuse au fost examinate, iar durata medie de procesare până la emiterea unei decizii a fost redusă la 11 zile.

Din perspectiva structurii restituirilor, cea mai mare pondere revine exportului de mărfuri, cu peste 727 de milioane de lei. În cadrul acestei categorii, produsele agricole generează cele mai mari sume, de peste 417 milioane de lei, fiind urmate de exporturile de producție alcoolică. Sectorul serviciilor contribuie, de asemenea, semnificativ, în special transportul internațional, care a beneficiat de restituiri de peste 155 de milioane de lei.

Pentru primul trimestru al anului 2026, este menționată o noutate importantă: aplicarea primelor restituiri în baza mecanismului taxării inverse pentru anumite produse energetice, în conformitate cu modificările legislative intrate în vigoare la începutul anului. În același timp, investițiile capitale continuă să reprezinte un domeniu important, cu sume acceptate la restituire în creștere, ceea ce confirmă sprijinul statului pentru dezvoltarea mediului de afaceri și modernizarea capacităților de producție din Republica Moldova.

Din perspectiva structurii restituirilor, predominanța exporturilor de mărfuri, în special a produselor agricole, evidențiază dependența semnificativă a mecanismului de TVA de sectoarele orientate spre export. În același timp, contribuția sectorului serviciilor, în special transportul internațional, confirmă diversificarea treptată a bazei economice care beneficiază de aceste rambursări. Introducerea mecanismului de taxare inversă pentru anumite produse energetice în 2026 și accentul pus pe investițiile capitale sugerează o orientare strategică spre stimularea investițiilor și modernizarea capacităților productive, cu potențial impact pozitiv asupra competitivității economiei pe termen mediu.