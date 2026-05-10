Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza unor afecțiuni medicale, indiferent dacă acestea sunt provocate de boli obișnuite, accidente sau boli profesionale. Potrivit legislației, aceasta se acordă înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare și presupune existența unei evaluări medicale oficiale.

Printre beneficiari se pot afla atât angajați din sistemul public sau privat, cât și elevi, ucenici sau studenți, în situațiile în care incapacitatea de muncă apare în contextul unor accidente de muncă sau boli profesionale, conform informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Un element esențial în acordarea pensiei de invaliditate este decizia medicală emisă de comisia de expertiză medicală a capacității de muncă. Această comisie stabilește gradul de invaliditate și verifică dacă persoana în cauză îndeplinește condițiile legale.

Fără această decizie, pensia nu poate fi acordată, chiar dacă există documente medicale care atestă afecțiuni grave. Evaluarea este periodică în multe cazuri, iar beneficiarii pot fi revizuiți medical pentru a se stabili dacă gradul de invaliditate se menține sau se modifică.

Pentru acordarea pensiei de invaliditate, dosarul trebuie să includă mai multe documente obligatorii, care atestă atât situația medicală, cât și stagiul de cotizare. În primul rând, este necesară cererea tip pentru înscrierea la pensie, completată și semnată de solicitant.

De asemenea, se solicită actul de identitate, în original și copie, precum și documente care dovedesc vechimea în muncă, cum ar fi adeverințe de la angajatori sau alte acte care certifică perioadele de activitate și contribuție la sistemul public de pensii. Elementul central al dosarului îl reprezintă decizia medicală emisă de comisia de expertiză a capacității de muncă, document fără de care pensia nu poate fi acordată, întrucât stabilește încadrarea în grad de invaliditate.

La acestea se adaugă, în funcție de caz, fișe și scrisori medicale, bilete de externare sau alte documente medicale relevante care susțin diagnosticul. În anumite situații pot fi necesare și documente suplimentare privind accidente de muncă sau boli profesionale, dacă invaliditatea are o astfel de cauză. Toate aceste acte sunt analizate de casa teritorială de pensii pentru stabilirea dreptului și a cuantumului pensiei.

Sistemul clasifică invaliditatea în trei grade, în funcție de severitatea afectării capacității de muncă:

Gradul I de invaliditate – reprezintă pierderea totală a capacității de muncă și necesitatea îngrijirii permanente din partea altei persoane.

– reprezintă pierderea totală a capacității de muncă și necesitatea îngrijirii permanente din partea altei persoane. Gradul II de invaliditate – presupune pierderea totală a capacității de muncă, însă persoana se poate îngriji singură în viața de zi cu zi.

– presupune pierderea totală a capacității de muncă, însă persoana se poate îngriji singură în viața de zi cu zi. Gradul III de invaliditate – indică pierderea parțială a capacității de muncă, persoana putând lucra în condiții adaptate sau cu program redus.

Aceste încadrări au impact direct asupra cuantumului pensiei și asupra drepturilor suplimentare, cum ar fi indemnizația pentru însoțitor (acordată în special pentru gradul I).

Un alt criteriu important este stagiul minim de cotizare. Acesta reprezintă perioada minimă în care persoana a contribuit la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensie de invaliditate. Stagiul minim nu este fix, ci diferă în funcție de vârsta persoanei și de situația individuală.

În unele cazuri, legea permite acordarea pensiei chiar și fără stagiu complet de cotizare, mai ales în situații speciale precum accidente de muncă sau boli profesionale, însă regula generală rămâne existența unei contribuții minime la sistem.

„Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul”, informează CNPP.

De asemenea, pentru persoanele care devin invalide înainte de vârsta de pensionare, se poate acorda un „stagiu potențial”, adică o perioadă suplimentară considerată ca și cum ar fi fost lucrată, pentru a nu dezavantaja beneficiarul în calculul pensiei.

Cuantumul pensiei de invaliditate se bazează pe sistemul de puncte utilizat în România. Formula generală este:

Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință (VPR)

În prezent, valoarea punctului de referință este stabilită la 81 de lei, conform legislației în vigoare.

Numărul total de puncte include contribuțiile realizate de-a lungul activității profesionale, perioadele asimilate (cum ar fi studiile sau concediile medicale) și eventualul stagiu potențial acordat pentru anii în care persoana nu mai poate lucra.

În cazul persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, statul poate acorda și o indemnizație pentru însoțitor, destinată acoperirii costurilor unei persoane care oferă îngrijire permanentă.

De asemenea, sistemul de pensii permite trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă, atunci când beneficiarul ajunge la vârsta standard de pensionare, fără pierderea drepturilor acumulate.