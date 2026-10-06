Rezidențiat 2026. Înscrierile încep pe 7 octombrie. Ce trebuie să conțină dosarul fiecărui candidat

Rezidențiat 2026. Înscrierile pentru Rezidențiat 2026 încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie. Candidații își pot depune dosarele prin direcțiile de sănătate publică sau prin ministerele cu rețea sanitară proprie, iar concursul pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se desfășoară pe 15 noiembrie, în șase centre universitare.

Metodologia pentru Rezidențiat 2026 a fost aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării nr. 1.462/5.761/2026 și a fost publicată în Monitorul Oficial la 5 octombrie. Concursul se desfășoară în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Potrivit informațiilor publicate de Edu, proba constă în 200 de întrebări și are o durată de patru ore.

Pe 5 octombrie 2026, direcțiile de sănătate publică afișează pe propriile site-uri lista unităților sanitare desemnate să elibereze certificatul medical necesar înscrierii.

În perioada 7-20 octombrie 2026 are loc depunerea dosarelor de înscriere. Programul este de luni până joi, între orele 9:00 și 16:00, iar vineri, între orele 9:00 și 14:00. Dosarele pot fi trimise și prin poștă sau curier în aceeași perioadă, inclusiv cu respectarea datei poștei.

Pe 20 octombrie 2026 se încheie înscrierile. După această dată, candidații nu mai pot solicita schimbarea centrului în care susțin concursul.

Pe 29 octombrie 2026 sunt afișate listele candidaților admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Până la 3 noiembrie 2026, ora 14:00, pot fi semnalate erorile materiale din liste, cum ar fi cele privind numele, centrul de concurs sau domeniul. Sesizarea trebuie transmisă direcției de sănătate publică ori ministerului cu rețea sanitară proprie unde a fost depus dosarul.

Data de 5 noiembrie 2026 este termenul pentru depunerea solicitărilor de asistență specială, împreună cu documentele justificative, la comisia locală de concurs.

Pe 12 noiembrie 2026, candidații pot afla sala și ora începerii probei de pe site-urile universităților organizatoare sau de pe site-ul rezidențiatului. Lista candidaților repartizați în fiecare sală este afișată și la sala respectivă, cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs.

Pe 15 noiembrie 2026 are loc concursul de admitere în rezidențiat. Accesul în săli începe la ora 8:30. La ora 10:00 sunt desigilați sacii cu subiecte, iar candidații care nu se află în sală în acel moment nu mai pot intra. Cele patru ore de concurs sunt calculate din momentul distribuirii ultimului caiet cu întrebări în sala respectivă.

Începând cu ora 16:00, pe 15 noiembrie, este publicată grila cu răspunsurile corecte pe site-ul rezidențiatului și pe site-urile universităților organizatoare.

Pe 16 noiembrie 2026, ora 16:00, expiră termenul pentru contestațiile privind răspunsurile corecte. Acestea sunt transmise numai prin e-mail comisiei locale de concurs, potrivit informațiilor publicate de universitatea unde a fost susținut examenul.

Tot pe 16 noiembrie, începând cu ora 17:00, sunt soluționate solicitările de rescanare a grilelor de concurs.

În termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru contestații sunt comunicate răspunsurile corecte rămase definitive, prin publicarea grilei pe site-urile oficiale.

Pe 21 noiembrie 2026 are loc proba suplimentară de departajare pentru candidații care au obținut punctajul maxim posibil. Proba se desfășoară în București și este fără taxă.

La concurs pot participa absolvenții care dețin diplomele prevăzute de metodologie pentru medicină, medicină dentară și farmacie. Diplomele trebuie să fie eliberate de instituții acreditate din România sau echivalate în condițiile legii.

Se pot înscrie și rezidenții aflați în pregătire, precum și specialiștii care doresc să obțină o a doua specialitate, cu respectarea condițiilor legale prevăzute în document.

Candidații trebuie să îndeplinească cerințele privind cetățenia și să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 95/2006.

De asemenea, candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, aspect care trebuie să rezulte din certificatul medical aflat la dosarul de înscriere.

Pentru candidații care sunt deja specialiști, pregătirea în a doua specialitate se face numai cu taxă.

Dosarul de înscriere la Rezidențiat 2026 trebuie să conțină cererea de înscriere, în care sunt menționate numele, inițiala sau inițialele tatălui și toate prenumele din actul de identitate, centrul universitar și domeniul ales. Cererea include și acordul pentru folosirea numelui și afișarea rezultatului pe internet, precum și consimțământul pentru prelucrarea datelor personale.

Este necesară copia unui act de identitate valabil, respectiv buletin, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere.

Dosarul trebuie să conțină și copia legalizată a diplomei de licență. Absolvenții promoției 2026 pot depune copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență până la eliberarea diplomei.

Rezidenții și specialiștii trebuie să depună o adeverință în original de la unitatea în care sunt încadrați. Documentul trebuie să precizeze specialitatea în care candidatul este confirmat și tipul contractului de muncă.

Este necesar și certificatul medical în original, eliberat de o unitate sanitară desemnată de DSP. Acesta trebuie să precizeze dacă persoana este aptă sau inaptă medical, fizic și neuropsihic pentru domeniul ales.

În situația în care numele candidatului este diferit de cel înscris pe diploma de licență, trebuie depuse și copiile documentelor privind schimbarea numelui.

Dosarul trebuie să includă și chitanța de plată a taxei de concurs.

Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor documentele în original pentru certificarea acestora.

Taxa se achită în contul Ministerului Sănătății indicat în anunțul de concurs. Dosarele candidaților care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale sunt respinse.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare de către aceeași persoană, pentru unul sau mai multe domenii de concurs, duce la eliminarea candidatului din concurs.

După finalizarea înscrierilor, la data de 20 octombrie 2026, candidații nu mai pot solicita, indiferent de motiv, schimbarea centrului în care susțin concursul.

Taxa se restituie numai candidaților ale căror dosare sunt respinse. Candidații cu dosare admise care nu se prezintă la examen nu beneficiază de returnarea taxei.

Candidații care au nevoie de asistență specială trebuie să depună solicitarea la comisia locală de concurs până la 5 noiembrie, împreună cu documentele justificative.

În funcție de situație, comisia poate asigura o sală distinctă, un însoțitor fără cunoștințe medicale sau o lupă pentru citirea caietului cu întrebări.

În cazul în care grila cu răspunsuri este completată de însoțitor la dictarea candidatului, comisia locală de concurs asigură înregistrarea audio a conversației dintre candidat și însoțitor.

Proba conține 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Întrebările sunt identice în toate centrele universitare, iar durata examenului este de patru ore.

Pragul de promovare este stabilit în raport cu cel mai mare punctaj obținut la nivel național în domeniul respectiv. Pentru alegerea unui loc sau post este necesară obținerea unui punctaj de cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări din fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor și posturilor se face în ordinea punctajelor, în limita numărului de locuri și posturi publicate la concurs.

Din totalul întrebărilor, 25% sunt de tip complement simplu. Acestea au un singur răspuns corect din cinci variante, iar un răspuns corect valorează patru puncte. Dacă este marcat mai mult sau mai puțin de un răspuns, întrebarea primește zero puncte.

Restul de 75% dintre întrebări sunt de tip complement multiplu și au între două și patru răspunsuri corecte. O întrebare rezolvată corect valorează cinci puncte. Dacă sunt marcate mai puțin de două sau mai mult de patru răspunsuri, întrebarea primește zero puncte.

Pentru întrebările cu răspunsuri multiple există și punctaj parțial. De exemplu, dacă răspunsurile corecte sunt A și C, iar candidatul marchează A și B, acesta primește trei puncte.

Tematica și bibliografia sunt distincte pentru fiecare domeniu și pot fi consultate pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe site-urile universităților de medicină și farmacie.

Candidații intră în sala în care au fost repartizați începând cu ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Cei care și-au schimbat numele după înscriere trebuie să aibă și copia documentului care dovedește schimbarea.

Candidații primesc grila de răspuns și o cariocă neagră, iar datele personale trebuie completate cu majuscule.

Fiecare candidat trebuie să verifice eventualele greșeli de tipărire și corespondența dintre tipul grilei și caietul cu întrebări. Întreaga responsabilitate pentru corespondența dintre tipul grilei și cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

Candidații care nu sunt prezenți în sală la momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări, respectiv la ora 10:00, nu mai au acces în sala de concurs.

Pe durata examenului sunt interzise consultarea materialelor scrise, discuțiile între candidați, copiatul și deținerea aparaturii electronice de comunicare. Interdicția include brățările și ceasurile electronice.

Materialele și dispozitivele trebuie depozitate într-un loc din sală inaccesibil candidaților până la terminarea concursului. Dispozitivele trebuie să fie închise pe durata probei.

Pe durata celor patru ore de concurs, candidații pot păstra o sticluță cu cafea, apă sau răcoritoare și ciocolată, sandviciuri ori biscuiți. Acestea trebuie să aibă ambalaj transparent, să fie în cantități rezonabile și să fie destinate exclusiv utilizării personale.

În cazul suspiciunilor de fraudă, comisia poate solicita golirea buzunarelor, poate efectua verificări vizuale și poate face scanarea neinvazivă cu un detector de metale sau cu dispozitive electronice.

Șefului de sală, supraveghetorilor și membrilor comisiei locale de concurs le este interzis să efectueze percheziții corporale directe asupra candidatului.

Refuzul verificărilor prevăzute de metodologie duce la eliminarea candidatului și la anularea lucrării, cu mențiunea „Fraudă”.

Grilele sunt corectate electronic prin scanare, în sala de concurs, în prezența candidatului și a încă doi candidați.

Grila cu răspunsurile corecte este publicată în ziua examenului, începând cu ora 16:00.

Contestațiile privind răspunsurile corecte pot fi transmise până la 16 noiembrie, ora 16:00, numai prin e-mail către comisia locală de concurs indicată de universitatea unde candidatul a susținut proba.

Nu pot fi depuse contestații privind corectarea manuală a grilelor. Contestațiile transmise după expirarea termenului sau adresate altor instituții nu sunt luate în considerare.

Solicitările de rescanare sunt soluționate pe 16 noiembrie, începând cu ora 17:00.

Publicarea grilei definitive reprezintă răspunsul la contestații. În cazul anulării unor întrebări din cauza unor vicii de formulare, punctele acordate pentru acestea sunt anulate pentru toți candidații.

Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaților din domeniul respectiv, din toate centrele universitare, indiferent dacă aceștia au contestat sau nu grila cu răspunsurile anunțată în sălile de concurs.

În cazul punctajelor egale, departajarea se face pe baza unui punctaj ponderat, care reflectă răspunsurile la întrebările cu dificultate mai mare. Metodologia prevede că între 8% și 10% dintre întrebări au dificultate ridicată.

Candidații care se află în situația prevăzută de metodologie susțin pe 21 noiembrie 2026 o probă suplimentară de departajare, în București. Proba conține 100 de întrebări de tip complement multiplu, din tematica și bibliografia aprobate, și nu presupune plata unei taxe.

Candidații care nu se prezintă la proba suplimentară sunt înscriși în clasificare în ordine alfabetică, după candidații care au susținut departajarea.

Alegerea locurilor, posturilor și centrelor de pregătire se face prin teleconferință, în ordinea punctajelor și a clasificărilor, în trei zile consecutive, stabilite ulterior, în intervalul 9:00-21:00. Dacă repartiția nu se încheie, aceasta poate continua în ziua următoare, în condițiile prevăzute de metodologie.

Candidații se pot prezenta în unul dintre următoarele centre de pregătire: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul stabilite pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

Obținerea punctajului minim nu garantează ocuparea unui loc. Candidații care ating pragul minim și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de locuri și posturi publicate la concurs sunt declarați respinși.

Cei care devin rezidenți pe loc încheie un contract de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile.

Cei care devin rezidenți pe post încheie un contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul, cu respectarea prevederilor legale indicate în metodologie.

Specialiștii care aleg o a doua specialitate trebuie să depună la Ministerul Sănătății angajamentul de plată în termen de 15 zile de la încheierea contractului de muncă.

Taxa anuală se achită în două tranșe semestriale egale, în maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata în condițiile prevăzute în angajament atrage excluderea definitivă din program.

Specialiștii care urmează pregătirea pentru o a doua specialitate nu pot alege un loc sau post în specialitatea în care sunt deja confirmați.

Pentru specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială, candidații trebuie să dețină, la momentul alegerii locului sau postului, atât diploma de medicină, cât și diploma de medicină dentară, conform cerințelor prevăzute în metodologie.

Peste 3.900 de candidați s-au înscris la sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, care începe pe 7 octombrie 2026 și se desfășoară până pe 3 noiembrie 2026.

Această sesiune introduce o schimbare importantă în organizarea probei scrise, a subliniat Ministerul Sănătății într-un mesaj publicat pe Facebook. Pentru prima dată, subiectele sunt unice la nivel național pentru fiecare specialitate.

„Peste 3900 de candidați s-au înscris la examenul pentru obținerea titlului de specialist, care debutează mâine. În perioada 7 octombrie – 3 noiembrie 2026 se desfășoară sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist. Această sesiune aduce o schimbare importantă în organizarea probei scrise: pentru prima dată, subiectele sunt unice la nivel național, pentru fiecare specialitate. Ministerul Sănătății urmărește o evaluare corectă, transparentă și unitară pentru toți candidații. Aplicăm aceleași reguli, aceleași standarde și același nivel de exigență, indiferent de centrul universitar în care se susține examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează. În ziua examenului, subiectele vor fi elaborate de Comisia națională, formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare, și vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen. Proba scrisă va avea: aceeași zi și aceeași oră de desfășurare în toate centrele universitare; 10 subiecte, din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată; o durată de 3 ore; nota minimă de promovare 7,00; un barem unic la nivel național. Le dorim tuturor mult succes, încredere și rezultate pe măsura pregătirii și a efortului depus!”, a informat Ministerul Sănătății.

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