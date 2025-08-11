Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat luni că a decis să plaseze orașul Washington sub controlul autorităților federale, pentru „a face ordine” în capitala SUA. Măsura, confirmată de CNN, include desfăşurarea a 800 de militari din Garda Naţională.

„Invoc oficial secțiunea 740 din Legea privind autonomia Districtului Columbia, știți despre ce este vorba, și plasez Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Liderul de la Casa Albă a susţinut că orașul este „invadat de ganguri violente” și a justificat mobilizarea Gărzii Naționale prin necesitatea de a combate o situație „care a scăpat de sub control”. „Trimit Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington, DC, iar ei vor avea voie să-și facă treaba cum trebuie”, a adăugat preşedintele.

Decizia vine după ce Trump a ordonat, săptămâna trecută, o intensificare de șapte zile a prezenței forțelor federale în Washington, invocând mai multe infracțiuni grave.

„A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de locurile rău famate”, a afirmat el.

Preşedintele a menționat atacul asupra unui fost angajat al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, care, potrivit relatării sale, a fost „bătut cu sălbăticie de o bandă de huligani” și „lăsat însângerat”.

„Nu-i vine să creadă că a supraviețuit”, a spus Trump, adăugând că au existat și alte incidente, inclusiv agresarea unui parlamentar democrat și a unui stagiar. „Acest lucru afectează funcționarea guvernului federal și reprezintă o amenințare pentru America”, a avertizat el.

În repetate rânduri, Trump s-a plâns de creșterea criminalității în Washington D.C., deși datele Departamentului de Poliție Metropolitană arată că, până în prezent, numărul total al infracțiunilor din acest an este mai mic decât în 2024. Cu toate acestea, preşedintele a insistat că problema necesită măsuri excepţionale.

„Va trebui să federalizăm Washingtonul și să-l administrăm așa cum trebuie”, a declarat el într-o postare pe Truth Social, săptămâna trecută. Într-un mesaj publicat luni dimineaţă pe aceeaşi platformă, Trump a scris: „A devenit unul dintre cele mai periculoase orașe din lume. În curând va fi unul dintre cele mai sigure!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”.

President Trump announces he’s placing the DC Metropolitan Police Department under federal control and deploying National Guard troops to the nation’s capitalhttps://t.co/6QkzJTqnz7 — CNN (@CNN) August 11, 2025

Garda Naţională din Washington D.C. are un statut unic în SUA: nu se află sub controlul unui guvernator sau al primarului oraşului, ci direct sub autoritatea preşedintelui. În prezent, comanda este delegată secretarului apărării şi secretarului armatei.

Se preconizează că, în cazul activării Gărzii Naţionale, aceasta va sprijini autorităţile locale. Potrivit News.ro, oficialii federali au precizat că decizia nu este definitivă și că ordinele nu au fost încă semnate.

Un oficial al Casei Albe, citat de NBC News, a declarat: