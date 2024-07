Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a fost întrebat despre evoluția campaniei de reciclare inițiată de guvern la finalul anului trecut, în cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

”Dacă ne referim la numărul de ambalaje, pot să vă spun că avem astăzi undeva la 800 de milioane de ambalaje şi că vom reuşi foarte repede să atingem primul miliard, o barieră psihologică. Vorbim de PET-uri, sticlă sau doze de aluminiu. Cea mai mare pondere bineînţeles că o au PET-urile. Vom strânge anul acesta 3,2 miliarde de ambalaje, la fel cum în anul trei de funcţionare a SGR-ului ne propunem să depăşim 90% cantitate recuperată. Dacă punem pe piaţă 8 miliarde de ambalaje, facem împreună calculul, avem 7 miliarde în fiecare an de ambalaje recuperate. Toată lumea vede că România e mai curată pe zi ce trece, nu mai vedem PET-uri aruncate peste tot, doze de aluminiu, nu mai vedem acele imagini celebre cu munţi de PET-uri peste tot. În acelaşi timp, mă bucur să spun că am înfiinţat foarte multe locuri de muncă datorită sistemului garanţie-returnare. Săptămâna aceasta, la Bacău, am deschis al cincilea punct de sortare din România, care va deservi regiunea Moldovei, unde s-au angajat 150 de oameni. Dacă înmulţim cu numărul centrelor de sortare şi de numărare, dacă luăm în calcul cele 1.000 de camioane pe care le avem astăzi pe străzi, dacă punem la socoteală chiar şi acei colectori informali…”, a spus Mircea Fechet, la Prima TV.

„Ţinta acestui an este 65% (colectare – n.r.). În anul trei, adică în 2025, să ajungem la 90%. Până acum, suntem în traiectoria asumată, nu am niciun motiv de îngrijorare. Imaginaţi-vă de unde am pornit. Am pornit de la 13%! Asta era performanţa sistemului de colectare municipală. Acest 13% bălteşte de foarte multă vreme, acolo stăteam. Mai avem încă mult de lucrat, mai ales în ceea ce priveşte micile magazine de la ţară. Sunt unele magazine care astăzi refuză să plătească garanţia cetăţeanului, chiar dacă a perceput garanţia când omul a cumpărat apa, berea sau sucul.

Am dispus Gărzii Naţionale de Mediu să meargă mai ales acolo unde ştim că nu se colectează. Să meargă în micile magazine din sate şi dacă constată ceea ce suspectăm noi că se întâmplă – şi primesc zilnic zeci de mesaje, că merge omul cu PET-ul la magazin, iar magazinul spune că nu-l interesează şi nu vrea să respecte legea – dacă se confirmă astfel de situaţii magazinul să fie amendat de urgenţă pentru că e incorect. E ca şi cum ai merge să duci coşul de cumpărături înapoi la supermarket şi să vezi că nu-ţi poţi recupera cei 50 de bani. Te deranjează, te enervează. Şi asta pune presiune şi pe RVM-uri (automate de preluare a ambalajelor – n.r.). Astăzi, românii, stau la 40 de grade afară, la coadă, şi uneori în faţa lor sunt oameni care vin cu sacii şi care n-au cum să nu te enerveze. Dar acei oameni vin cu sacii tocmai pentru că în micile magazine nu se face colectare, în mediul rural nu se face colectare, iar eu mă voi asigura în calitate de ministru că legea va fi respectată şi că cetăţenii vor fi trataţi cu respectul cuvenit”, a explicat Mircea Fechet.