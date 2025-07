Într-un comunicat de presă, reprezentanții AUR afirmă că „este o lege toxică, profund nedreaptă şi profund neconstituţională, care reprezintă un abuz de putere comis cu cinism şi dispreţ faţă de români şi faţă de principiile care guvernează o democraţie autentică”.

Formațiunea politică solicită Curții Constituționale să invalideze în totalitate această lege și „să apere principiile fundamentale ale statului de drept. Am depus şi susţinut în Parlament moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a venit cu acest pachet fiscal pentru sărăcirea românilor. (…) Nu AUR a creat criza. Nu AUR a îndatorat România pe 30 de ani. Nu AUR a îngropat economia în pandemie. Vom continua cu toate armele legale şi democratice posibile. În august. În septembrie. În fiecare lună dacă va fi nevoie’, au transmis reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor”.

Prima moţiune de cenzură cu care s-a confruntat Executivul condus de Ilie Bolojan de la preluarea mandatului a fost respinsă pe 14 iulie de plenul reunit al Legislativului. S-au înregistrat atunci 134 de voturi favorabile și patru voturi împotrivă, dintr-un total de 138 de voturi exprimate. Pentru ca moţiunea să fie adoptată, era nevoie de minimum 233 de voturi favorabile.

Inițiativa moțiunii de cenzură a aparținut Opoziției, în urma deciziei Guvernului de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru un prim set de măsuri fiscale. Acestea au fost concepute pentru a diminua deficitul bugetar. Moțiunea, intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit”, a fost semnată de 131 de parlamentari din partea AUR, POT, S.O.S. România și deputați neafiliați.

Guvernul și-a asumat oficial răspunderea în Legislativ pe 7 iunie pentru pachetul inițial de reforme fiscale. Două zile mai târziu, AUR a anunțat depunerea moțiunii de cenzură. Partidul a motivat atunci că Executivul „a uzurpat puterea legitimă şi a batjocorit voinţa de reprezentare a poporului român” și, în consecință, „trebuie să dispară cu tot aparatul său de propagandă, mincinos şi toxic”. În cadrul dezbaterii moțiunii în plenul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a declarat că România a început deja să primească semnale economice pozitive.

„Îi întreb pe colegii din Opoziţie, în afară de un exerciţiu politic pe care l-au bifat şi pe care îl înţeleg, ce rost are această moţiune? Ar vrea dânşii să ne oprim şi să ne întoarcem de unde am plecat? O bună parte din lucrurile pe care le semnalează colegii din Opoziţie sunt ştiute, altele sunt exagerate sau greşit interpretate. Ne spune moţiunea că România are un deficit mare, că au crescut chletuielile statului – ştim acest lucru”, a subliniat premierul.

„De aceea suntem aici – să corectăm aceste neajunsuri, din acest motiv ne-am angajat răspunderea. Dânşii au îmbrăcat aceste cifre într-un limbaj colorat, în slogane şi în acuze aduse Guvernului. Eu înţeleg critica pe care Opoziţia o face Guvernului, este rolul ei şi dreptul ei. Am făcut însă un apel la partidele din Opoziţie să fie parte la soluţie, nu la problemă. Înţeleg că dânşii nu sunt de acord cu ce propune Guvernul, dar atunci care sunt soluţiile?”, a transmis Bolojan.