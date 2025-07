Amendamentele propuse de OMS ar fi acordat acestei organizații internaționale drepturi extinse pentru a impune măsuri în cazul unei pandemii sau chiar al unei simple amenințări la adresa sănătății publice.

Printre acestea se numără carantine obligatorii, restricții de călătorie, mandate medicale și, în perspectivă, introducerea unor pașapoarte de vaccinare și a unui sistem global de ID-uri de sănătate. Robert F. Kennedy Jr. a avertizat că aceste prevederi creează fundamentul unei supravegheri medicale globale, care ar submina libertățile civile.

Kennedy a subliniat că, potrivit Constituției americane, orice astfel de acord internațional trebuie supus dezbaterii publice și votat de Senat, lucru pe care administrația Biden ar fi încercat să îl ocolească. Planul a fost însă dejucat rapid, iar decizia de respingere a fost anunțată oficial.

În analiza sa, RFK Jr. a explicat că regulamentele OMS nu se limitează la gestionarea pandemiei, ci includ obligativitatea implementării unor „sisteme de comunicare a riscului”, prin care OMS ar putea dicta mesajele publice la nivel global. Acest lucru deschide calea către control informațional și cenzură, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de COVID, când opiniile divergente au fost reduse la tăcere, iar întrebările legitime au fost catalogate drept dezinformare.

Mai mult, Kennedy a atras atenția că OMS nu este o instituție infailibilă și independentă. Raportul Congresional din 2024 a arătat că OMS a fost dezinformată de China în primele faze ale pandemiei COVID-19 și a contribuit, voluntar sau nu, la ascunderea informațiilor esențiale.

Decizia Americii nu înseamnă respingerea cooperării internaționale, ci protejarea suveranității și a drepturilor constituționale. Kennedy a insistat că SUA pot colabora cu alte state în domeniul sănătății fără a accepta impuneri care limitează libertățile civile.

Secretarul Marco Rubio a confirmat că Departamentul de Stat și Departamentul Sănătății lucrează pentru a garanta că politica sanitară americană va fi decisă exclusiv în funcție de voința poporului american.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

Today the U.S. rejected the 2024 amendments to the International Health Regulations, delivering on the Trump Administration’s promise to fight for Americans in the international system. @StateDept and @HHSGov are working together to ensure our national sovereign right to make…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025