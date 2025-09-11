UPDATE

Tribunalul București a decis joi ca fostul candidat Călin Georgescu să rămână sub control judiciar. Contestația depusă de Georgescu a fost respinsă ca nefondată, iar decizia este definitivă, potrivit portalului instanței.

Instanța a obligat totodată contestatorul la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

„ În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 01.09.2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, scrie în soluție.

La ieșirea de la tribunal, Georgescu a făcut declarații în care a transmis mesaje adresate tinerilor și publicului din România.

Știrea Inițială

La ieșirea de la Tribunalul București, Călin Georgescu a vorbit despre situația tinerilor din România. El a subliniat că generația tânără are un rol esențial în modelarea propriului viitor și în dezvoltarea societății.

Fostul candidat a atras atenția că tinerii nu trebuie să fie influențați de interese externe și trebuie să își protejeze autonomia și demnitatea personală. Mesajul său a fost clar și direct, adresându-se în special celor care își doresc să participe activ la construirea unei societăți libere.

„Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții”, a declarat Georgescu.

Afirmația a fost făcută în contextul evenimentelor recente din Statele Unite, după asasinarea comentatorului Charlie Kirk.

Georgescu a menționat că moartea lui Kirk reflectă tensiuni ale generației tinere față de anumite ideologii globale și că evenimentul a provocat reacții în rândul tinerilor din SUA.

Acesta a precizat că mesajul său se adresează în mod special tinerilor din România, insistând pe valori precum responsabilitatea și curajul personal. El a mai evidențiat importanța menținerii unor principii clare în fața influențelor externe.

Călin Georgescu a discutat și despre implicarea internațională și despre mesajele transmise de Charlie Kirk. El a afirmat că Kirk pleda constant pentru pace și a atras atenția asupra diferențelor dintre interesele oligarhice și cele ale comunității globale.

„Moartea lui Charlie Kirk, este categoric o rană a generației tinere care nu vrea să mai trăiască în minciuna globalistă, nu mai vrea acest lucru, și în ideologia woke. În același timp, ceea ce s-a întâmplat dovedește că Charlie Kirk a avut dreptate, el a pledat tot timpul pentru pace, pace în Ucraina, pace în America, pace pretutindeni. Întrebarea a fost cine câștigă din pace și cine câștigă din război. Din război câștigă numai sistemul oligarhic soroșist mondial, industria mondială de armament, din pace câștigă lumea întreagă, câștigă universul. Asta este ceea ce a făcut Charlie Kirk și de aceea mă adresez tineretului din România cu același mesaj de pace pe care trebuie să îl avem în interiorul nostru, pentru că Charlie Kirk a fost asasinat în America, dar se putea întâmpla oriunde”, a spus el..

Mesajul a fost transmis în cadrul unei apariții publice, fără a include evaluări subiective, concentrându-se pe faptele și declarațiile lui Kirk și pe contextul internațional. Georgescu a menționat diferențele dintre câștigul din conflicte și beneficiile păcii la nivel global.

Călin Georgescu a afirmat că sistemele oligarhice sunt pe sfârșite și că, prin inducerea fricii, acestea încearcă să își mențină influența. El a evidențiat că tinerii sunt parte din schimbările societale și trebuie să acționeze în cadrul valorilor morale și religioase.

Suveranistul a transmis că tinerii din România se confruntă cu o perioadă de cumpănă și că este important să rămână fideli principiilor și valorilor personale. El a subliniat că generația tânără nu trebuie să se lase influențată de frică sau de ideologii externe și că încrederea în propriile forțe și respectul pentru credință reprezintă repere fundamentale.

Georgescu a amintit că mesajul de asumare și curaj transmis de Charlie Kirk poate fi relevant și pentru tinerii români, insistând asupra importanței ca aceștia să-și gestioneze responsabil viitorul și libertatea individuală.

„Tineretul nu mai dorește să tacă, asta este un mesaj foarte important pe care moartea lui l-a dat. Sistemul este indiscutabil pe sfârșite oriunde în lume și acest lucru se dovedește prin faptul că singura lor susținere este inducerea fricii. Tineretul nu mai dorește să se aplece la frică, are curaj, are demnitate și încredere în Dumnezeu. Și nu vrea să mai fie sclavul unei ideologii globaliste. Pe de altă parte, la noi în țară se pune problema și tema simplu, este o cumpănă a României. Vrem să continuăm să trăim în minciună, sau vrem să trăim în libertate, exact cum a îndemnat Charlie Kirk, să îndrăznim, pentru că este exact ceea ce ne-a transmis mântuitorul nostru: Îndrăzniți, căci și eu am fost biruitor. De aceea vă spun că pentru tineretul din România, să aibă încredere în el, să aibă cutezanță, pentru că am fost învățați de toți înaintașii noștri să nu stăm în genunchi în fața nimănui, doar în fața lui Dumnezeu. Prin urmare, viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții”, a transmis el.

Declarațiile au fost făcute în fața publicului, cu accent pe valori concrete și pe responsabilități civice, fără a include comentarii subiective din partea reporterului.

În același cadru, Călin Georgescu a comentat asupra justiției și a raportului dintre puterea politică și magistrați. El a susținut că actuala putere subminează autoritatea judecătorilor și afectează încrederea publicului în statul de drept.