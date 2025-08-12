Dragoș Pîslaru a afirmat că modernizarea României și investițiile pentru viitorul copiilor nu pot fi realizate dacă fondurile europene sunt utilizate incorect sau chiar furate. El a exprimat indignare față de informațiile din presă privind posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”, a scris el pe Facebook.

Oficialul a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului pentru a investiga modul în care a fost efectuată achiziția microbuzelor școlare electrice.

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE. Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a transmis Dragoş Pîslaru.

Statul român a achiziționat 1.300 de microbuze electrice prin fonduri PNRR la prețuri exagerat de mari, ajungând la aproximativ 200.000 de euro pe fiecare unitate, dublu față de estimările Comisiei Europene. Mai mult, o singură companie din Prahova a obținut peste jumătate din contractele licitate, arată o anchetă realizată de reporterIS.ro.

Investigația a scos la iveală unul dintre cele mai ample scandaluri privind gestionarea fondurilor europene în România. Microbuzele școlare electrice, finanțate prin PNRR, au fost achiziționate la prețuri de două până la trei ori mai mari decât valoarea lor reală, iar o singură companie a câștigat peste jumătate dintre contracte.

Această afacere este susținută de o rețea complexă de relații politice și proceduri restrictive, care au generat un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro pentru statul român.

Uniunea Europeană anticipase în Ghidul Solicitantului PNRR o investiție totală de 250 de milioane de euro pentru achiziția a 3.200 de microbuze electrice, stabilind un preț mediu de 78.000 de euro pe unitate. În practică, România a cumpărat doar 1.300 de astfel de vehicule, plătind în medie aproape 200.000 de euro pe fiecare, ceea ce reprezintă aproape dublul estimărilor inițiale.

Prețul de pornire pentru un Ford E-Transit electric — modelul preferat de majoritatea consiliilor județene — este de aproximativ 64.500 de euro, fără TVA. Carosarea completă, care include 16+1 locuri, aer condiționat și lift pentru persoane cu dizabilități, costă între 15.000 și 20.000 de euro, conform ofertelor oficiale ale carosierilor din România.

Astfel, prețul corect final ar trebui să fie în jur de 90.000–100.000 de euro. Cu toate acestea, în județul Olt, un microbuz identic a fost achiziționat la prețul de 262.000 de euro, fără TVA.

La Iași, prețul plătit pentru un microbuz a fost de 202.800 de euro, fără TVA, în timp ce în Brașov același model, cu aceleași dotări, a costat aproximativ 150.000 de euro. Această diferență de preț pe fiecare vehicul ar fi permis cumpărarea a încă nouă microbuze, menținând același buget total.