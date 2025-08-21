În scandalul național privind costurile uriașe la care au fost cumpărate microbuze electrice prin fonduri PNRR, Buzăul iese în față cu un contract care ridică semne serioase de întrebare. Deși în mai multe județe Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a declanșat verificări, Primăria Buzău nu a fost deocamdată vizată, deși a stabilit un record absolut la valoarea achiziției.

Potrivit datelor din platforma de achiziții publice SEAP, dar și unei postări oficiale a primarului Constantin Toma, municipalitatea a semnat anul trecut un contract pentru 20 de microbuze electrice JEST Karsan și 20 de stații de încărcare, valoarea totală fiind de 24,5 milioane lei, adică aproape 5 milioane de euro.

Defalcat, un pachet „microbuz+stație” a costat 245.000 de euro. Cum în piață prețul pentru o stație de încărcare complet echipată și instalată nu depășește 25.000 de euro, rezultă că un singur microbuz a costat 220.000 de euro, fără TVA. Este vorba de o valoare care depășește chiar și prețurile considerate „exorbitante” în alte localități, unde s-a discutat de pragul de 200.000 de euro.

Contactat de redacția ȘansaNews, edilul Constantin Toma a confirmat că achiziția nu este obiectul niciunei anchete și a oferit explicații despre utilizarea acestor vehicule:

„Primăria Buzău a achiziționat cu fonduri din PNRR 20 de microbuze electrice, dintre care 12 au fost deja livrate. Acestea nu au intrat încă pe traseu, sunt în probă. Avem 380 de copii înscriși cărora le vom asigura transportul cu aceste microbuze de acasă la școală. În timpul zilei, microbuzele vor intra și pe traseele din oraș. Acestea microbuze au altă configurație față de microbuzele despre care se vorbește în țară. Au fost achiziționate prin altă axă din PNRR. Costul lor este undeva la 250.000 de euro, cu tot cu stațiile de încărcare. Nu am acum exact prețul și toate datele, revin mâine cu toate informațiile. Nu a fost nevoie de o cercetare cu privire la costul prea mare al acestor microbuze.”

Modelul achiziționat este produs în Turcia și se numește JEST Karsan. Are 5,8 metri lungime, autonomie maximă de 210 kilometri și o capacitate de 22 de pasageri. Designul său este promovat în materiale video oficiale ale companiei, disponibile public.

Cele 20 de vehicule nu sunt destinate exclusiv transportului școlar. În afara orelor de intrare și ieșire de la cursuri, ele vor circula pe traseele urbane, fiind incluse în transportul public al municipiului. În prezent, doar 12 dintre microbuze au fost livrate și se află în probe tehnice.

Analiza ȘansaNews arată că același model de microbuz a fost achiziționat și în alte localități, la valori apropiate:

Botoșani: 243.000–244.500 de euro pentru pachetul microbuz+stație,

Galați: 246.000 de euro pentru un pachet identic.

Diferențele contractuale provin în principal din numărul de unități achiziționate, însă media de piață rămâne aceeași: peste 240.000 de euro pentru un microbuz cu tot cu infrastructură.

Diferența de cost devine evidentă atunci când comparăm investițiile făcute de alte administrații.

În comuna Merei, primarul Ștefan Chircă a declarat pentru ȘansaNews că trei stații de încărcare au costat, în total, aproximativ 72.000 de euro, adică 24.000 de euro pe unitate.

În comuna Pătârlagele, edilul Ion Gherghiceanu a plătit 120.000 de lei pentru o singură stație, adică circa 23.700 de euro, în cadrul unui contract pentru peste zece unități.

Datele se confirmă și la nivel național: investițiile similare nu depășesc 24.000–25.000 de euro per stație.