Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a spus că, prin PNRR, România va avea opt spitale gata până în august 2026, termenul limită al programului european. El a explicat și ce s-a obținut după renegocierea PNRR și cum stau lucrurile la investițiile în drumuri.

Ministrul a povestit că, din 2021, aproape doi ani și jumătate s-a discutat doar despre ce spitale să fie incluse în listă. Inițial au fost 32, apoi 24, apoi 19, iar aceste schimbări au consumat 2-3 ani fără să înceapă efectiv construcția, lucru care a frustrat Comisia Europeană, deși alocase peste un miliard de euro pentru spitale.

Când a preluat mandatul, Comisia considera că doar cinci spitale aveau șanse reale să fie terminate prin PNRR. Premierul a cerut ministrului Sănătății să refacă evaluarea. Ministrul Rogobete a vizitat șantierele, a vorbit cu constructorii și, pe baza datelor actuale, a refăcut lista cu spitalele ce pot fi finalizate până în august 2026. În urma discuțiilor cu Comisia Europeană, au reușit să adauge încă trei spitale, printre care cele din Constanța, Târgu Mureș și spitalul de tuberculoză din București.

Pîslaru a spus că săptămâna trecută a discutat cu ministrul Rogobete și despre celelalte spitale aflate în construcție, la stadiul de 18-20%, care nu pot fi abandonate. Pentru acestea, caută să le mute pe alte programe de finanțare, cum ar fi Programul de Sănătate din fondurile de coeziune sau alte surse disponibile.

„Din 2021 s-a negociat vreo doi ani și jumătate ce spitale să fie. Nu că s-a lucrat la spitale… Deci a fost întâi o listă de 32, apoi 24, 19… a fost o bătălie care să rămână. Deci am pierdut 2 – 3 ani numai pe faptul că nu știam exact ce vrem, spre disperarea, evident, a Comisiei Europene, care ne dăduse niște sume substanțiale – peste un miliard de euro pentru partea de spitale. Când am venit în acest mandat, Comisia spunea că, din perspectiva progresului fizic, adică ce am făcut din 2021 până în 2025, cinci spitale sunt într-adevăr credibile că le putem termina prin PNRR. Premierul a cerut ministrului Sănătății să facă o reevaluare, ministrul Rogobete a mers pe șantiere, a stat de vorbă cu constructorii și am venit cu o nouă listă de spitale, cu date actualizate ce mai poate fi finanțate și finalizat până în august 2026. Discuțiile au fost foarte dificile cu Comisia și i-am convins că încă 3 spitale putem să le introducem în PNRR. Intră spitale precum Constanța, Târgu Mureș sau cel de Tuberculoză din București. Am reușit să obținem lucruri foarte importante. Săptămâna trecută am discutat cu ministrul Rogobete cum putem finanța celelalte spitale care au început. Sunt la 18%, 20%, fundație pusă, nu poți să renunți la ele. Am discutat cum putem muta pe programul de Sănătate din coeziune sau pe alte tipuri de finanțări pe care le avem la dispoziție”, a explicat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, luni, în cadrul emisiunii TV „Bună dimineața, România!” de la B1TV.

Dragoș Pîslaru a spus că România va finaliza opt spitale prin PNRR până în august 2026, chiar dacă promisiunea este mai veche. În privința celorlalte spitale aflate deja în construcție, a explicat că vor fi finanțate prin politica de coeziune, iar banii disponibili vor fi direcționați către proiectele cu lucrări deja începute și cu un anumit progres.