Sebastian Burduja a declarat că, potrivit viziunii sale și a partidului, Nicolae Ciucă reprezintă o alegere excelentă pentru funcția de președinte, și că PNL este încrezător în succesul acestuia. În plus, Burduja a confirmat că în perioada următoare va avea loc un congres al PNL, în cadrul căruia va fi desemnat oficial candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Această etapă este crucială pentru confirmarea oficială a candidaturii lui Nicolae Ciucă și pentru stabilirea strategiei de campanie a partidului.

”Din punctul meu de vedere este un candidat foarte bun. Românii au cuvântul la vot. Eu știu că este un prim-ministru performant, un om care a impus termene, un om care a fost serios, am lucrat ca ministru al Cercetării Inovării și Digitalizării, și într-un timp record am adoptat, dacă mai țineți minte, și legea cloud-ului, și legea cyber, am salvat laserul de la Măgurele, am plătit datoria de la Agenția Spațială Europeană după ani de zile de rușine, deci s-au rezolvat multe lucruri care nu se tranșaseră timp de ani de zile.