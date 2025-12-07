Doliu în România! Mihail Axinte, Prof. univ. dr., titular al disciplinei de Fitotehnie, s-a stins din viață. Nefericitul anunț a fost făcut de către Rectorul şi Consiliul de Administrație ale Universității de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi prin intermediul Facebook-ului.

„Rectorul şi Consiliul de Administrație ale Universității de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi anunță cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice a distinsului Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, titular al disciplinei de Fitotehnie, om de o aleasă noblețe sufletească, cu un caracter deosebit, dascăl desăvârșit și devotat profesiei, care și-a dedicat întreaga viață formării a generații și generații de ingineri. Școala agronomică ieșeană pierde nu doar un prestigios cadru didactic, ci și un om cu alese calităţi intelectuale şi morale, un model de dăruire, corectitudine și profesionalism. Pioasă amintire! Veșnică odihnă și pomenire, domnule professor! Transmitem întreaga noastră compasiune familiei îndurerate iar Dumnezeu să îl aibă în paza Sa și să îl odihnească în pace.”

Tot sâmbătă, 6 decembrie, s-a stins din viață și Prof. univ. Dr. Neculai Munteanu, „personalitate emblematică a horticulturii, cadru didactic excepțional și cercetător desăvârșit în domeniul pe care l-a slujit cu pasiune, legumicultura.”

„IN MEMORIAM Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU În dimineața zilei de 6 Decembrie 2025, ne-a părăsit Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU, m.c al A.S.A.S, personalitate emblematică a horticulturii, cadru didactic excepțional și cercetător desăvârșit în domeniul pe care l-a slujit cu pasiune, legumicultura. (…) A fost un profesor tenace, autodidact, care a croit multe drumuri generațiilor de studenți, fiind mereu cumpătat și deschis oricăror provocări. A fost o persoană onestă, modest prin ținută, un om de știință și cultură veritabil, exemplu și mentor pentru generații de studenți și colegi. (…) În acest moment al despărțirii, studenții, absolvenții, precum și colegii din învățământ și cercetare își exprimă profundul respect, aleasa prețuire și sincera apreciere față de o personalitate care și-a dedicat întreaga viață muncii, formării generațiilor și slujirii cu devotament a profesiei. Durerea și tăcerea lăsate în urma trecerii sale în veșnicie ne determină să transmitem, cu profundă considerație și pietate, regretul nostru sincer pentru pierderea unui om de aleasă omenie, dăruire și generozitate, a cărui amintire va rămâne mereu vie în conștiințele noastre.

Pentru implicarea domniei sale în toate aceste activități, comunitatea academică a universității îi datorează respect și recunoștință. Dumnezeu să îi vegheze drumul să îl odihnească în pace! Consiliul de Administrație al USV Iași”

Neculai Munteanu s-a născut pe 23 februarie 1952, în satul Buhoci, județul Bacău, fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei Maria și Costache Munteanu. El a urmat clase primare și gimnaziale în satul natal. Între anii 1967-1971 a fost elev al Liceului “George Bacovia” Bacău.

În anul 1971 a început cursurile universitare la Iași, pe care le-a absolvit în anul 1976, ca inginer, la Facultatea de Horticultură din cadrul Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”.

Pe plan profesional, și-a început activitatea ca inginer stagiar la Întreprinderea județeană de legume și fructe Bacău (1976 – 1977) iar mai apoi a fost inginer stagiar, șef fermă, cercetător principal gradul III și II la Stațiunea de cercetare și producție legumicolă (1977-1990).

Din octombrie 1990 până în decembrie 2025, a fost cadru didactic la Facultatea de Horticultură, USAMV Iași, actualmente USV Iași, urcând toate treptele carierei universitare de la șef lucr. (1990-1995); conferențiar (1995-2001) și profesor (2001-2025) la disciplinele: Legumicultură specială, Producerea semințelor legumicole, Metode moderne de ameliorare, Bazele producției horticole ecologice.

În anul 1995, sub conducerea distinsului profesor Dr. doc. șt. Mircea Hatman, a susținut doctoratul la Universitatea Agronomică din Iași, obținând titlul de doctor în horticultură, iar din 2001 a devenit conducător de doctorat, specializarea Legumicultură. A înțeles încă de la început că împlinirea profesională se construiește prin disciplină, perseverență, corectitudine și responsabilitate – valori care i-au marcat întreaga carieră și au contribuit la conturarea unei remarcabile personalități academice, recunoscută atât pe plan național, cât și internațional.

Beneficiind de o solidă formare profesională, aprofundată printr-un efort constant de studiu și documentare, animat de neobosita sete de cunoaștere și de dorința de a contribui la progresul științific, profesorul Neculai Munteanu s-a evidențiat ca un dascăl devotat, un orator apreciat și o autoritate profesională unanim recunoscută.

A participat la realizarea a peste 300 de lucrări științifice, manuale și cursuri universitare, între care „Ameliorarea plantelor ornamentale”, „Legumicultura specială vol. I și II”, „Tomatele, ardeii și pătlăgelele vinete”, „Genetica și ameliorarea plantelor ornamentale”, “Legumele din grupa verzei” ş.a.

În activitatea profesională neîntreruptă timp de 50 de ani a fost secretar științific al Stațiunii de cercetare și producție legumicolă Bacău, Director al Colegiului universitar din USAMV Iași, prodecan, Cancelar general sau Director al Studiilor Universitare de Doctorat din USV Iași. Recunoașterea activității științifice s-a concretizat prin alegerea ca membru asociat și ulterior corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice precum și ca membru în numeroase societăți profesionale naționale și internaționale.