Doliu în lumea artistică din România. Actrița Mirela Oprișor, cunoscută și îndrăgită de publicul din România pentru rolul Aspirinei din serialul de comedie „Las Fierbinți”, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Artista a anunțat pe Facebook trecerea în neființă a tatălui său, publicând un mesaj extrem de emoționant care i-a impresionat profund pe prietenii, dar și pe admiratorii săi din mediul online.

În postarea sa, Mirela Oprișor a mărturisit că s-a simțit întreaga viață „fata lui tata” și că părintele pierdut a fost, pentru ea, „cel mai iubit tătic din lume”.

„Am fost “fata lui tata”! Am fost adorată de tatăl meu și el a fost cel mai iubit tătic din lume! La revedere, tati meu! Drum lin în călătoria ta! Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu. Vă iubesc”, a scris Mirela Oprișor pe Facebook.

Mesajul de adio în care își exprima speranța că acesta își va găsi liniștea alături de fratele ei a atins un număr impresionant de oameni, fiind distribuit rapid și generând peste o mie de mesaje de condoleanțe.

Internauții au fost emoționați de sinceritatea și delicatețea cuvintelor scrise de actriță, care rareori vorbește public despre viața personală.

Reacțiile nu au întârziat nici din partea colegilor de breaslă. Personalități marcante ale cinematografiei și teatrului românesc i-au transmis mesaje de sprijin, exprimându-și solidaritatea în fața unei pierderi atât de dureroase.

Printre acestea se numără Andi Vasluianu, Gabriela Popescu, Emilia Popescu, Oana Pellea, Rodica Negrea, Vlad Zamfirescu, Victoria Cociaș, Irina Movilă și Andreea Grămoșteanu. Artiștii au subliniat că sunt alături de ea în aceste momente grele și i-au transmis gânduri de încurajare.

Mirela Oprișor este căsătorită cu actorul și scenaristul Mimi Brănescu, cunoscut pentru contribuția majoră la scenariul serialului „Las Fierbinți”. Cei doi formează de mulți ani un cuplu solid și au împreună o fiică, Ana.

Colaborarea lor profesională a inclus și filmul multipremiat „Marți, după Crăciun”, regizat de Radu Muntean, în care au jucat împreună și care le-a consolidat reputația în cinematografia românească.

De-a lungul timpului, Mirela Oprișor a evitat să discute prea mult despre familia ei, preferând discreția. Totuși, într-un interviu dat cu ceva timp în urmă, a rememorat momente din copilăria sa petrecută în Brașov, într-o perioadă marcată de lipsuri și sacrificii.

Una dintre amintirile cele mai puternice este episodul în care, pe vremea comunismului, a scăpat pe scări rația de ulei a familiei — doi litri pentru două luni, fapt care a făcut-o pe mama sa să plângă amar.

Actrița povestea că acel incident banal în aparență a rămas adânc întipărit în memoria ei, fiind o lecție despre greutățile și sensibilitățile vremurilor în care a crescut.