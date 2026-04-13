Actorul și regizorul Gheorghe Urschi s-a stins din viață, după o lungă luptă cu boala, lăsând în urmă un gol imens în scena artistică din Republica Moldova. Vestea tristă a fost confirmată de familia sa printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Decesul a survenit după o perioadă extrem de dificilă. În ultimele săptămâni, el fusese internat în stare critică în urma unei intervenții chirurgicale, familia sa fiind permanent alături de el. Fiica sa, Liliana Urschi, a transmis un mesaj emoționant în care a evocat suferința îndelungată a tatălui său.

La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a recunoscut că Gheorghe Urschi a reușit să aducă lumină, adevăr și speranță prin spectacolele și monologurile sale, făcând o țară întreagă să râdă.

Șefa statului a transmis că artistul a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care unesc societatea, reușind să vorbească despre durerile și împlinirile oamenilor cu sinceritate și umor. Aceasta a adăugat că Republica Moldova îi va rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi. Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță. Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații. Pentru a onora memoria lui Gheorghe Urschi, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul Maiei Sandu.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice a maestrului, subliniind că acesta a fost Artist al Poporului, actor, regizor, scenarist și una dintre cele mai iubite personalități ale culturii naționale.

Instituția a precizat că Gheorghe Urschi s-a născut în 1948, în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, și a absolvit în 1970 Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. De-a lungul carierei, a activat la Teatrul „Luceafărul”, a jucat în numeroase spectacole și a regizat zeci de producții.

Potrivit aceleiași surse, artistul a scris cărți, piese de teatru și scenarii de film, realizând totodată numeroase emisiuni și concerte. A devenit cunoscut publicului larg prin emisiunea „Teatrul de miniaturi” și prin turneele susținute în întreaga țară alături de alți artiști.

În 2008, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”, în 2012 a primit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i-a fost acordat Premiul Național. Ministerul a amintit că, în 2011, acesta a suferit un atac cerebral, urmat de o lungă perioadă de recuperare.

Instituția a evidențiat că Gheorghe Urschi, supranumit „Regele umorului”, a marcat generații întregi prin inteligența și autenticitatea umorului său, aducând zâmbet și speranță în casele oamenilor. Totodată, a subliniat că, de-a lungul unei cariere remarcabile, acesta a slujit cu devotament arta și publicul, rămânând un reper al teatrului și filmului din Republica Moldova, iar opera sa va continua să inspire.

