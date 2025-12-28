Asociația Română de Psihoterapie Psihanalitică (ARPP) a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, cu profundă durere, trecerea în neființă a lui Eugen Papadima, PhD, psihanalist, vicepreședinte al Societății Române de Psihanaliză (SRP) și personalitate majoră a mediului academic și clinic românesc. Ceremonia de incinerare va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 10:30, la Crematoriul Vitan-Bârzești din București.

Prin intermediul Facebook-ului, Dan Andronic a transmis că Eugen Papadima a fost un om pe care l-a cunoscut personal, cu care a purtat numeroase dialoguri și care l-a sprijinit în momente dificile. Acesta a subliniat că Papadima era un spirit strălucit, un intelectual de marcă și un gânditor profund, a cărui dispariție marchează sfârșitul unei epoci în psihanaliza românească.

„Rămas bun, Eugen Papadima! Spiritul tău să vegheze asupra celor care te-au cunoscut. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Dan Andronic.

Potrivit lui, moștenirea profesională a lui Eugen Papadima este guvernată de convingerea sa fermă că viitorul psihanalizei trebuie să fie unul științific, altfel disciplina riscând să dispară. Parcursul său a fost descris drept o poveste de rezistență și viziune, acesta fiind nu doar martor, ci și arhitect al renașterii psihanalizei în România la începutul anilor ’70, într-un context politic ostil, când disciplina nu era recunoscută oficial de regimul comunist.

Dan Andronic a arătat că formarea lui Eugen Papadima a debutat într-o relație profesională specială cu analistul Ion Popescu-Sibiu și a fost consolidată printr-o autoformare riguroasă, bazată pe studiul operei lui Freud din perspectiva structuralismului francez și a școlii anglo-americane. Această sinteză teoretică a contribuit la modernizarea practicii clinice în România.

Înainte de 1990, Eugen Papadima a emigrat în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se la New York, unde a practicat psihanaliza, s-a specializat și și-a susținut doctoratul, acumulând o vastă experiență clinică. După revenirea în țară, în urma schimbărilor politice din 1989, el a pus bazele mișcării analitice moderne, folosind expertiza dobândită în străinătate.

Declarația mai arată că Eugen Papadima a fost fondatorul primei organizații profesionale de profil și a avut un rol esențial în evoluția Societății Române de Psihanaliză, pe care a ghidat-o de la etapa inițială, autohtonă, la recunoașterea internațională, culminând cu afilierea la Asociația Internațională de Psihanaliză, în 2011.

Activitatea sa intelectuală, dublată de mii de ore de practică clinică, a contribuit decisiv la formarea mai multor generații de psihanalisti. Moștenirea sa este reflectată și în volumul „Psihanaliza și psihoterapie psihanalitică”, considerat o lucrare de referință pentru maturizarea acestui domeniu în România.

Dan Andronic a mai precizat că preocuparea constantă a lui Eugen Papadima a fost dezvoltarea unei psihanalize românești aliniate la standardele internaționale, ferită de izolare și provizorat. Acesta lasă în urmă o comunitate solidă de specialiști și o structură profesională care îi datorează însăși existența sa.