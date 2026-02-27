Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în alocuțiunea sa zilnică de joi, că după reuniunile desfășurate în aceeași zi, pregătirile pentru viitoarea reuniune trilaterală au avansat semnificativ. El a indicat că este foarte probabil ca această întâlnire să se desfășoare în Emiratele Arabe Unite, mai exact la Abu Dhabi, și a precizat că organizarea reuniunii este preconizată pentru începutul lunii martie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a purtat discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după întâlnirile acestora cu reprezentanții ucraineni Rustem Umerov și David Arahamia, desfășurate în Elveția.

El a transmis că Ucraina apreciază eforturile personale ale președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului și a subliniat că există un nivel mai ridicat de pregătire pentru viitorul format trilateral. Potrivit acestuia, următorul pas vizează finalizarea rezultatelor deja obținute, în vederea unor garanții de securitate reale și a pregătirii unei reuniuni la nivel de lideri.

Zelenski a arătat că acest format are potențialul de a soluționa numeroase probleme și a reiterat dorința de a se întâlni cu omologii săi american și rus, Vladimir Putin. El a argumentat că, în special în cazul Rusiei, unde puterea este concentrată într-un regim personalist, deciziile luate la nivel de lideri sunt decisive. În final, președintele ucrainean a mulțumit Statele Unite pentru angajamentul de a identifica o cale către pace.

