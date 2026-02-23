Cursul valutar stabilit pentru 23 februarie reflectă cotațiile transmise de BNR – Banca Națională a României, iar moneda europeană a fost evaluată la 5,0968 lei. Dolarul american a fost cotat la 4,3195 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 5,8359 lei. Francul elvețian a fost stabilit la 5,5761 lei.

În același timp, dolarul australian a fost cotat la 3,0578 lei, iar dolarul canadian la 3,1589 lei. Pentru monedele din regiune, zlotul polonez a fost evaluat la 1,2088 lei, coroana cehă la 0,2103 lei, iar 100 de forinți maghiari la 1,3420 lei.

Pe lista cotațiilor anunțate luni se regăsesc și alte monede relevante pentru piața financiară. Coroana daneză a fost cotată la 0,6822 lei, coroana norvegiană la 0,4521 lei, iar coroana suedeză la 0,4768 lei. Leul moldovenesc a fost stabilit la 0,2524 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0434 lei.

În ceea ce privește monedele din afara Europei, renminbiul chinezesc a fost evaluat la 0,6252 lei, rupia indiană la 0,0475 lei, iar 100 de woni sud-coreeni la 0,2994 lei. Peso-ul mexican a fost cotat la 0,2517 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,5812 lei, iar dolarul singaporez la 3,4131 lei.

Pentru zona Orientului Mijlociu, dirhamul din Emiratele Arabe Unite a fost stabilit la 1,1760 lei, iar shekelul israelian la 1,3871 lei. Lira turcească a fost cotată la 0,0985 lei, bahtul thailandez la 0,1392 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5525 lei.

Pe piața materiilor prețioase, un gram de aur a fost evaluat la 716,2653 lei, în timp ce drepturile speciale de tragere (DST) au fost stabilite la 5,9369 lei.

Cursurile pieței valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor si aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Pe lângă evoluția cursului valutar, datele publicate luni indică o ușoară reducere a indicelui ROBOR la trei luni, reper utilizat în stabilirea costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă. Nivelul acestuia a ajuns la 5,77% pe an, în scădere față de 5,78% pe an cât era în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.

La începutul anului 2025, indicele ROBOR la trei luni se situa la 5,92%, potrivit Agerpres, ceea ce indică o tendință de diminuare în ultimele săptămâni.

Indicele ROBOR la șase luni, folosit în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,81% pe an, de la 5,82% pe an înregistrat anterior. Totodată, ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,98% pe an, comparativ cu 5,99% pe an în ședința precedentă.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an. Valoarea IRCC este calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice aferente tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.