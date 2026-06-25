Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg. Consulul român, declarat persona non grata
Steagurile României și Rusiei / SURSA FOTO: Dreamstime
Rusia a decis închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg și declararea consulului român persona non grata. Măsura vine ca răspuns la decizia autorităților române de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța.
Rusia răspunde după închiderea Consulatului rus din Constanța
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse l-a convocat miercuri pe ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, pentru a-i comunica măsurile adoptate de partea rusă.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), autoritățile ruse au notificat oficial România cu privire la declararea gerantului interimar al Consulatului General al României din Sankt Petersburg drept persona non grata. Acesta trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de 72 de ore.
Totodată, Rusia a decis retragerea consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al României din Sankt Petersburg. Instituția consulară își va înceta activitatea în termen de 30 de zile, iar ultima zi de funcționare va fi 24 iulie.
MAE: Reacția Rusiei era previzibilă
Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis că decizia Moscovei era anticipată și reprezintă un răspuns la măsurile adoptate de autoritățile române la sfârșitul lunii mai.
Potrivit comunicatului MAE, partea rusă a reacționat la decizia României din 29 mai 2026, când consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federației Ruse din Constanța a fost închis.
Ministerul român amintește că acele măsuri au fost luate după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați, incident în urma căruia două persoane au fost rănite și au fost înregistrate pagube materiale.
Consulatul României își încetează activitatea în 30 de zile
În urma deciziei comunicate de autoritățile ruse, Consulatul General al României din Sankt Petersburg va fi închis, iar activitatea sa va înceta oficial pe 24 iulie.
MAE precizează că măsurile anunțate de Moscova sunt o reacție directă la deciziile adoptate anterior de România și reiterează că această evoluție a fost considerată previzibilă încă din momentul în care autoritățile române au dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța.
„Aşa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacţia părţii ruse era previzibilă. MAE reaminteşte că decizia anunţată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autorităţile române la 29 mai 2026, în urma prăbuşirii unei drone ruseşti în municipiul Galaţi, incident soldat cu răniţi şi pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa şi a dispus închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din oraşul respectiv”, se menţionează în comunicat.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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