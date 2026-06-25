Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg. Consulul român, declarat persona non grata

Rusia a decis închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg și declararea consulului român persona non grata. Măsura vine ca răspuns la decizia autorităților române de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța.

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse l-a convocat miercuri pe ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, pentru a-i comunica măsurile adoptate de partea rusă.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), autoritățile ruse au notificat oficial România cu privire la declararea gerantului interimar al Consulatului General al României din Sankt Petersburg drept persona non grata. Acesta trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de 72 de ore.

Totodată, Rusia a decis retragerea consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al României din Sankt Petersburg. Instituția consulară își va înceta activitatea în termen de 30 de zile, iar ultima zi de funcționare va fi 24 iulie.

Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis că decizia Moscovei era anticipată și reprezintă un răspuns la măsurile adoptate de autoritățile române la sfârșitul lunii mai.

Potrivit comunicatului MAE, partea rusă a reacționat la decizia României din 29 mai 2026, când consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federației Ruse din Constanța a fost închis.

Ministerul român amintește că acele măsuri au fost luate după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați, incident în urma căruia două persoane au fost rănite și au fost înregistrate pagube materiale.

În urma deciziei comunicate de autoritățile ruse, Consulatul General al României din Sankt Petersburg va fi închis, iar activitatea sa va înceta oficial pe 24 iulie.

MAE precizează că măsurile anunțate de Moscova sunt o reacție directă la deciziile adoptate anterior de România și reiterează că această evoluție a fost considerată previzibilă încă din momentul în care autoritățile române au dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța.