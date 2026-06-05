De ce pot da faliment firme profitabile. Întârzierea încasării facturilor poate provoca blocaje financiare grave

Întârzierile la încasarea facturilor reprezintă una dintre cele mai periculoase probleme pentru companii, chiar și atunci când vânzările sunt în creștere. Specialiștii în finanțe avertizează că multe firme ajung să își finanțeze clienții din propriile resurse, iar acest dezechilibru poate provoca blocaje financiare severe și chiar falimentul unor afaceri aparent profitabile.

Mulți antreprenori consideră că principalul obiectiv este atragerea de noi clienți și creșterea vânzărilor. Totuși, o companie poate avea numeroase contracte și venituri în creștere, dar să se confrunte în același timp cu probleme serioase de lichiditate.

Explicația este legată de diferența dintre momentul în care firma livrează un produs sau un serviciu și momentul în care primește efectiv banii de la client.

Specialiștii atrag atenția asupra unui indicator financiar important, cunoscut sub numele de DSO (Days Sales Outstanding), care măsoară numărul mediu de zile necesare pentru încasarea facturilor emise.

Potrivit explicațiilor oferite de mai mulți specialiști în podcastul „Trinity Cashflow Health Check”, un nivel sănătos al acestui indicator este de cel mult 45 de zile.

Problemele apar atunci când o companie își plătește rapid furnizorii, angajații și celelalte obligații, însă încasează banii de la clienți după perioade mult mai lungi.

În aceste situații, firma trebuie să suporte din propriile resurse diferența dintre momentul plății și cel al încasării.

Experții explică faptul că atunci când DSO este mai mare decât DPO (Days Payable Outstanding – perioada medie în care compania își plătește furnizorii), afacerea ajunge practic să finanțeze activitatea propriilor clienți.

Fenomenul este mai răspândit decât pare. Numeroase companii își achită facturile către furnizori în 30 de zile, dar acceptă termene de plată de 60 sau chiar 90 de zile pentru clienți.

„DSO este numărul mediu de zile pe care clienții tăi le iau pentru a te plăti după ce le trimiți o factură”, explică autorii podcastului.

Specialiștii oferă exemplul unei firme care își plătește furnizorii de software și colaboratorii în termen de 30 de zile, însă permite clienților să achite facturile în 60 de zile.

În acest scenariu apare un interval de 30 de zile în care compania trebuie să finanțeze din fonduri proprii activitatea necesară pentru a-și deservi clienții.

Practic, capitalul de lucru al firmei este utilizat pentru susținerea operațiunilor clienților până la momentul încasării banilor.

Consecințele pot deveni semnificative atunci când acest decalaj se repetă la scară mare și afectează tot mai multe contracte.

„Dacă DSO-ul tău este mai lung decât DPO-ul tău, practic acționezi ca o bancă gratuită pentru clientul tău”, explică unul dintre specialiști.

Contrar percepției că o creștere accelerată a vânzărilor rezolvă automat dificultățile financiare, specialiștii avertizează că efectul poate fi exact opus.

Pe măsură ce compania atrage tot mai mulți clienți, costurile necesare pentru deservirea acestora cresc imediat, în timp ce încasările continuă să vină cu întârziere.

Firma trebuie să suporte cheltuielile aferente noilor contracte încă din prima zi, însă poate fi nevoită să aștepte două luni sau chiar mai mult până când primește banii.

În lipsa unor rezerve financiare solide, acest dezechilibru poate pune o presiune uriașă asupra fluxului de numerar și poate conduce la dificultăți de plată, chiar și în cazul unei afaceri care înregistrează profit pe hârtie.

Experții avertizează că o creștere rapidă a activității poate accelera consumarea lichidităților și poate împinge compania spre probleme financiare grave.

La prima vedere, soluția pare simplă: dacă firma încasează mai târziu, ar putea plăti și ea mai târziu furnizorii. Specialiștii spun însă că această strategie poate crea alte dificultăți.

Întârzierea plăților către furnizori poate deteriora relațiile comerciale construite în timp și poate afecta capacitatea companiei de a obține condiții avantajoase sau de a beneficia de sprijinul partenerilor în momente dificile.

Din acest motiv, gestionarea atentă a fluxului de numerar și monitorizarea termenelor de încasare și plată sunt considerate esențiale pentru sănătatea financiară a unei afaceri.

Experții subliniază că profitabilitatea nu garantează supraviețuirea unei companii. Chiar și firmele cu vânzări în creștere și portofolii solide de clienți pot ajunge în dificultate dacă banii intră prea târziu în conturi și dacă decalajul dintre încasări și plăți nu este ținut sub control.