Guvernul României: 33 de întreprinderi publice au ajuns în zona de risc, după expirarea mandatelor provizorii ale conducerii

33 de întreprinderi publice au fost încadrate la risc ridicat de guvernanță. Situația a apărut după expirarea mandatelor provizorii ale administratorilor și directorilor și întârzierea procedurilor de selecție, afectând stabilitatea conducerii și capacitatea decizională a companiilor de stat.

33 de întreprinderi publice au ajuns în zona de risc! În cadrul şedinţei de guvern de vineri, 5 iunie 2026, a fost prezentată o informare privind situaţia întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanţă, întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanţă corporativă.

Executivul a luat act de nota de informare, în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor şi directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori şi data de 31 mai 2026 pentru directori, în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecţie nefinalizate.

Principalele cauze identificate sunt, pe de o parte, expirarea duratei maxime a mandatelor provizorii ale administratorilor şi directorilor întreprinderilor publice, stabilită la 12 luni potrivit OUG nr. 109/2011 şi prelungită, prin OUG nr. 69/2025, până la 31 martie 2026 pentru administratori şi 31 mai 2026 pentru directori, iar, pe de altă parte, întârzierea finalizării procedurilor de selecţie, în pofida declanşării acestora. Această situaţie generează riscuri asupra capacităţii decizionale, continuităţii conducerii şi funcţionării curente a întreprinderilor publice, inclusiv în raporturile cu terţii.

La nivel central, potrivit datelor centralizate de AMEPIP, au fost identificate 33 de întreprinderi publice cu risc ridicat de guvernanţă, dintre care 20 prezintă risc imediat. 50 de întreprinderi publice au posturi de director sau director general cu mandat provizoriu expirat ori în curs de expirare, iar în 26 de cazuri continuitatea conducerii executive depinde de funcţionalitatea consiliului de administraţie.

În prezent, la nivel central, sunt în derulare 65 de proceduri de selecţie nefinalizate după termenul de 31 martie 2026, iar din totalul de 147 de întreprinderi publice monitorizate, o parte semnificativă nu are o majoritate de administratori definitivi, ceea ce afectează stabilitatea guvernanţei.

Distribuţia celor 33 de întreprinderi cu risc ridicat arată o concentrare majoră la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (16 întreprinderi), urmat de Ministerul Finanţelor (4) şi Ministerul Energiei (3), restul fiind repartizate altor autorităţi publice tutelare. Din perspectiva urgenţei, 20 de întreprinderi au deja consilii afectate (mandate expirate sau posturi vacante), 3 se confruntă cu expirări iminente, iar 9 au mandate cu termen ulterior. 32 de posturi sunt deja vacante.

În ceea ce priveşte conducerea executivă, 50 de întreprinderi au posturi de director sau director general cu mandate expirate ori în curs de expirare. Situaţii similare se regăsesc la nivelul întreprinderilor publice locale, aflate în curs de centralizare.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului. AMEPIP are funcții:

de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional din domeniile sale de responsabilitate;

de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniile sale de activitate, precum și a propriilor strategii și politici, coordonate cu politica Guvernului;

de monitorizare și control al implementării si respectării cerințelor de guvernanță corporativă prevăzute în legislația în vigoare de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice;

de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului;

de avizare a indicatorilor-cheie de performanță ai întreprinderilor publice;

de avizare a indicatorilor-cheie de performanță ai întreprinderilor publice; de sprijin tehnic și îndrumare a autorităților publice tutelare și întreprinderilor publice privind implementarea regulilor de guvernanță corporativă.

Rolul AMEPIP este de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.